Juan Félix, agricultor: "Tenemos el arroz en los almacenes y no somos capaces de venderlo; están hundiendo los precios y se va a agravar más"

La inminente firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones, ha desatado una profunda controversia en el medio rural. En una entrevista en 'Mediodía COPE' con Antonio Herraiz, el agricultor y militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres, Juan Félix, ha expresado el rechazo frontal del sector, que considera el pacto una amenaza directa para su subsistencia debido a la competencia desleal que, aseguran, provocará.

Precios hundidos y sin control

El principal temor de los agricultores es la llegada masiva de productos agroalimentarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin tener que pagar aranceles y sin cumplir las exigentes normativas europeas. "Van a entrar a unos precios con los que nosotros jamás vamos a poder competir", ha lamentado Juan Félix, quien advierte que esto "significará la desaparición de muchas explotaciones familiares".

La desconfianza se extiende a las "cláusulas espejo" que, en teoría, deberían garantizar la igualdad de condiciones. El sector no cree que se vayan a aplicar, y Juan Félix recuerda un precedente nacional: "Hace años aprobamos aquí en España la ley de la cadena alimentaria para garantizar que no vendiéramos nuestros productos por debajo del precio de costo, y es algo que no se ha aplicado nunca". Califica las promesas del acuerdo como "una gran mentira que no se va a aplicar", ya que ven imposible condicionar a las "enormes explotaciones" de Mercosur.

La puntilla para el relevo generacional

A sus 63 años y tras varias generaciones familiares en el campo, Juan Félix ve un futuro sombrío para los jóvenes. La situación actual ya es crítica, como demuestra el caso del arroz, cuyos precios están "completamente hundidos" por acuerdos con países del sudeste asiático. El pacto con Mercosur, productor de arroz, maíz o carne de vacuno, "lo que va a hacer es empeorar todavía mucho más la situación".

Este acuerdo es percibido como "la puntilla" para el relevo generacional. Juan Félix habla de jóvenes "muy desesperados" que, tras realizar inversiones, ven que sus producciones no cubren costes. La crisis agrícola, advierte, acelerará el vaciado de los pueblos, porque "queramos o no, la agricultura es el gran motor de gran parte del mundo rural y de los pueblos".

El impacto más allá de Europa

Finalmente, en línea con las reservas expresadas por la Iglesia, Juan Félix señala que el acuerdo tampoco beneficiará a los pequeños productores de Mercosur. Sostiene que solo ayudará a las "grandes industrias agroalimentarias" de allí, mientras se sigue "expulsando a los pequeños agricultores" y se continúa "deforestando y destruyendo el medioambiente".