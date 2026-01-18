Fernando Martín enciende el debate por San Antón: «Hay que criticar un poco más a los animales»

Este fin de semana se celebra San Antón, el patrón de los animales, una fecha en la que muchas personas acuden a las iglesias para que sus mascotas reciban la bendición. En este contexto, el colaborador Fernando Martín, durante su sección en el programa 'Fin de Semana' de la COPE con Cristina López Schlichting, ha iniciado un controvertido debate sobre la visión que la sociedad tiene de los animales.

Alamy Stock Photo Bendición de animales en Londres

Martín ha comenzado su intervención recordando que, aunque lo más habitual es ver a gente con perros esperando la bendición, hay personas "más originales". El humorista ha señalado que algunos llevan hurones o incluso peces, sobre los que ha ironizado acerca de la efectividad de la bendición en animales con "una vida todavía más triste que la del hurón".

El doble rasero entre personas y mascotas

El colaborador ha querido "abrir un melón" al afirmar que "hay que criticarlos un poco más a los animales". Según Fernando Martín, existe un doble rasero, ya que comportamientos que en las mascotas se consideran "bonitos" o "cuquis" no serían perdonados en una persona. "Ante un mismo acto, unos nos parecen muy bonitos y otros somos muy feos", ha sentenciado Martín durante su intervención en el programa.

Para ilustrar su argumento, ha planteado dos situaciones hipotéticas. La primera, la de un perro que olfatea a otro para socializar, un acto que se ve con ternura. "Anda, que si bajo yo ahora mismo a la calle y le huelo el culo al primero que pase...", ha comparado el humorista, provocando las risas en el estudio. "Lo hace Chiruca -la perra de una compañera del equipo- y qué cara de alegría, porque está haciendo amiguitos", ha añadido con ironía.

Alamy Stock Photo Celebración de san Antón en Valencia

El segundo ejemplo que ha expuesto es aún más gráfico: "De repente entráis al estudio una mañana y me encontráis aquí, sentado, lamiéndome la entrepierna". Ha destacado que si el dueño de un perro ve a su mascota haciendo lo mismo, la reacción es de normalidad e incluso de ánimo: "Mírale, qué majo. Sigue, sigue, a qué sabe, cómo se asea".

De "cochinillo" a "tigre": la bendición de Martín

En un tono más personal, Fernando Martín ha confesado que su propia mujer lo lleva a él a la iglesia por San Antón para que lo bendigan. El motivo, según ha explicado, es que le recuerda a diferentes animales "dependiendo del momento". "Hay días que me levanto un poco perro, otros un poco cochinillo, que diría Tony LeBlanc en Torrente", ha relatado.

La comparación zoológica no termina ahí. "Hay otros días que, al revés, vuelvo del gimnasio y me dice: 'anda, tira al baño, que hueles a tigre'". Esta peculiar tradición familiar sirve a Martín para poner de relieve, siempre desde el humor, las curiosas conexiones que las personas establecen con el mundo animal.

Serpientes y la verdadera responsabilidad

Martín también ha dedicado un momento a hablar de mascotas menos convencionales, como las serpientes, abriendo otra línea de debate. Ha puesto en duda el "cariño" o la compañía que puede ofrecer una "boa constrictor", que no saldrá a recibirte a la puerta. "Es un animal de compañía, pero solo cuando la miras, porque si no la miras, no hay ni compañía ni nada", ha reflexionado.

Finalmente, el colaborador de 'Fin de Semana' ha concluido su aplaudida sección con una reflexión más seria. Aunque ha deseado un "feliz día de San Antón a todos", ha querido subrayar que, más allá de tener un patrón para los animales, "los primeros que los tenemos que cuidar también somos nosotros, las personas". Un recordatorio de la responsabilidad humana en el bienestar animal.