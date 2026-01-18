Fernando Trías de Bes, economista: "En este país hay muchísima ayuda al emprendimiento y ayudas sociales, pero se pagan bastantes impuestos, todo está muy diversificado"

El programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha analizado el que es considerado por muchos expertos como uno de los mejores modelos económicos del mundo: el de Noruega. Para explicarlo, el economista Fernando Trías de Bes ha desgranado las claves de un sistema que ha convertido a un país pesquero en una potencia económica gracias a su gestión del petróleo. Un éxito que se refleja en la vida de sus habitantes, como es el caso de Guillermo, un enfermero español que emigró allí en 2022 y cuyo testimonio evidencia las diferencias con nuestro país, donde muchos se preguntan qué hacer si te tocan 100 millones de euros en la lotería.

Guillermo relata que en España su sueldo no subía de los 1.400 euros, mientras que en Noruega, incluso con un 34% de impuestos, no ha bajado de los 2.800 euros mensuales. "Ahora mismo a España, bajo ningún concepto", afirma, destacando que se siente valorado y con una estabilidad económica que no tenía. Esta situación ha llevado a que muchos españoles se planteen seguir sus pasos, como refleja la historia de otro Guillermo que también vive en Noruega y explica por qué no vuelve.

El origen del 'milagro' noruego

Según explica Trías de Bes, la historia de Noruega cambió cuando encontró petróleo. A diferencia de otros países, su primera decisión fue pensar en el futuro. "Lo primero que dicen es, 'este dinero no es para nosotros, es para los que todavía no han nacido'", señala el economista. Decidieron que no podían "pulirse" esos ingresos extraordinarios.

Este dinero no es para nosotros, es para los que todavía no han nacido"

Para gestionar esta riqueza, se creó un fondo soberano, una especie de "hucha gigante" que pertenece al Estado y cuyas reglas no pueden ser transgredidas por ningún partido político. La norma principal es que no se puede tocar el capital, solo los intereses que genere, con un límite de retirada del 3%. Este fondo, que hoy alcanza casi los dos billones de euros, es la base de su prosperidad.

La clave: diversificación y ética

El economista destaca la estrategia de inversión del fondo, que es accionista del 1,5% de todas las empresas cotizadas del mundo. "Tiene un trocito de Apple, tiene un trocito de Microsoft", comenta, lo que demuestra una diversificación extrema para minimizar riesgos. Además, el fondo opera con criterios éticos, excluyendo inversiones en tabaco, armamento o empresas que violen los derechos humanos.

Esta diversificación es crucial. "Si va mal de repente la industria alimentaria, pues irá bien la tecnológica", razona Trías de Bes. El sistema está diseñado para perdurar siglos, ya que el capital principal no se gasta. A la par, el país impulsa otros sectores, consciente de que el petróleo se acabará. "Hay muchísima ayuda al emprendimiento, hay muchísima ayuda social, se paga bastantes impuestos, pero está todo muy muy bien cubierto", afirma el experto, y es que existen ofertas de trabajo en Noruega con sueldos de más de 5.400 euros para hispanohablantes.

¿Un modelo aplicable en España?

Trías de Bes plantea que, aunque España no tiene petróleo, sí cuenta con recursos renovables que podrían ser la base de un modelo similar. La clave estaría en una inversión estatal masiva en placas fotovoltaicas y eólicas para transformar esa energía en hidrógeno verde y exportaciones. Sin embargo, el economista advierte que para ello "tendría que cambiar una serie de cosas muy importantes".

Los principales obstáculos son la falta de "disciplina institucional, un consenso político y cero corrupción". Trías de Bes contrapone el caso de Noruega con el de Venezuela, que también tuvo la oportunidad del petróleo pero no la supo aprovechar. El problema de fondo es que "un partido político de turno no pueda cambiar una norma que está pensada para las siguientes generaciones".

La política sobrevive al corto plazo, y la economía se tiene que mirar en el largo plazo"

El gran dilema, según el economista, es el conflicto entre los tiempos de la política y los de la economía. "La política sobrevive al corto plazo, y la economía se tiene que mirar en el largo plazo", lamenta. Esta visión cortoplacista impide abordar reformas estructurales como la de las pensiones, "el elefante en el salón", y es el principal impedimento para que España pueda adoptar una estrategia económica a futuro similar a la noruega.