La Unión Europea y Mercosur sellan su histórico acuerdo comercial con la vista puesta en un futuro incierto

La Unión Europea y Mercosur firman en Asunción (Paraguay) su histórico acuerdo comercial tras más de 25 años de negociaciones. Este pacto multilateral, que engloba a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y a los 27 estados del bloque europeo, dará lugar a un mercado de más de 700 millones de personas con la promesa de una liberación arancelaria sin precedentes.

Sin embargo, "no está todo dicho", como ha explicado Pablo Rupérez, director de asuntos europeos de LLYC, en el programa 'Mediodía COPE' con Antonio Herraiz. La firma es solo el primer paso, ya que el acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los países de Mercosur. Si todo avanza sin contratiempos, su entrada en vigor podría producirse "aproximadamente en primavera".

Un camino lleno de obstáculos

El proceso de ratificación se presenta complicado. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, acudió a la firma sin un respaldo unánime, y se espera un tenso debate en la Eurocámara. La "oposición frontal" de países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda hace prever que "los márgenes sean muy ajustados", manteniendo la "incertidumbre", según Rupérez. Además, existe la posibilidad de que el Parlamento utilice "alguna técnica dilatoria", como consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría retrasar la votación. "Creo que todavía tendremos suspense", ha añadido.

Oportunidades frente a desafíos

El acuerdo alumbra "una nueva era" al establecer la "mayor zona de libre comercio del mundo", en palabras del director de asuntos europeos de LLYC. Su impacto va más allá de la eliminación o reducción de aranceles, ya que también afecta a la liberalización de servicios, la facilitación de inversiones, la protección de la propiedad intelectual y un acceso más fácil a las contrataciones públicas. "Es importante que pensemos que esto va a afectar a todos los sectores y también a los consumidores", ha señalado.

En este nuevo escenario, España se ha posicionado como uno de los grandes impulsores del pacto y está "muy bien colocada para ser un gran beneficiario" gracias a su "vinculación histórica, lingüística" y la presencia de sus empresas en los mercados de la zona.

La cara opuesta la representa el sector agrícola, que ha mostrado su rechazo con protestas. Este sector, ya afectado por el incremento de precios, los costes de carburantes y la reducción de costes de la PAC, ve con "preocupación" el nuevo marco. Para protegerlo, se han establecido mecanismos de salvaguardia, contingentes arancelarios y cuotas ante posibles problemas con los precios o un aumento desmedido de las importaciones.

La efectividad de estas protecciones dependerá de su aplicación. "Ahora entramos en una era de implementación", ha afirmado Rupérez, destacando que los instrumentos de protección ya existen. "Ahora es muy importante el trabajo con la Comisión Europea para denunciar o reportar cualquier posible problema que se esté planteando (...) Ahora hay que utilizarlos para efectivamente proteger al sector", ha insistido.

Un movimiento geopolítico clave

Más allá de lo comercial, el acuerdo ha adquirido una enorme relevancia geopolítica. En un contexto marcado por la estrategia de Estados Unidos de usar los aranceles "como arma geopolítica" bajo el mandato de Trump y la "creciente asertividad china", el pacto se ha vuelto crucial. Para Rupérez, este acuerdo es "más necesario que nunca" porque permite a Europa diversificar sus relaciones comerciales, dar mayor seguridad económica y garantizarse el abastecimiento de materias primas críticas.