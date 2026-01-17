Un abogado usa inteligencia artificial para una resolución y desata un escándalo: "El juez incorporó la doctrina sin verificarla y la asumió como propia"

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el sector de la justicia, generando una polémica que ha alcanzado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El motivo es la investigación a un magistrado por, presuntamente, haber utilizado una resolución basada en esta tecnología. El caso, que ha supuesto un verdadero escándalo, fue analizado en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja.

Un error judicial sin precedentes

Los hechos han ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta. Según el abogado instructor, Rashit Mohamed Humu, la fiscalía fue la primera en recurrir a la inteligencia artificial, empleando una supuesta doctrina del Tribunal Supremo que resultó ser inexistente, a pesar de que fue identificada con número, año y fecha. El problema se agravó cuando el juez incorporó esta doctrina sin verificarla, la asumió como propia y la convirtió en el fundamento principal para inadmitir un recurso presentado por el abogado.

La regulación de la IA en la Justicia

Para analizar esta situación, Gerard Barrera, titular de la plaza número 2 de la sección penal del tribunal de instancia de Tarragona, ha intervenido en 'Mediodía COPE'. El magistrado ha explicado que ya existe un marco normativo que aborda el uso de la IA. Desde la Unión Europea, un reglamento define la IA en la justicia como un "sistema de alto riesgo" por el impacto que puede tener en los derechos fundamentales y en decisiones críticas.

Además, Barrera ha recordado que el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia elaboró una política que prohíbe tajantemente el uso de aplicaciones de IA no autorizadas para la toma de decisiones jurisdiccionales. La normativa contempla excepciones para tareas como "traducción, generar informes o resúmenes de textos", pero nunca para la decisión final. En este sentido, otro juez advierte sobre los límites de la IA en la justicia.

El factor humano, insustituible

El juez Barrera ha querido subrayar que la tecnología no puede suplantar el juicio profesional. Según ha afirmado, "existe una labor que es ineludiblemente humana, que es la de tomar la decisión y la de motivar, razonar, argumentar, ¿no?". Es en esa capacidad donde los profesionales aportan un "valor añadido, ese plus humano". Esta idea coincide con la de otro juez que defiende que su trabajo no es buscar problemas en la IA, sino soluciones.

A pesar de los riesgos, la IA tiene un gran potencial en tareas auxiliares. Barrera ha destacado su versatilidad para "sistematizar cantidades ingentes de datos, extraer datos claves de documentos, formular resúmenes o cohesionar textos". En su opinión, es en esta "tarea más periférica" donde la inteligencia artificial tiene un papel fundamental que jugar.

Finalmente, el magistrado ha insistido en que la obligación de verificar la información es "exigible para todos los operadores jurídicos", ya sean "jueces, fiscales o abogados". El caso de Ceuta abre una profunda reflexión sobre cómo integrar estas nuevas herramientas, que ya se usan en otros ámbitos como la investigación de Hacienda a través de IA para estudiar a los contribuyentes, sin comprometer la integridad y la seguridad del sistema judicial.