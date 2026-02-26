Amparo López, autónoma: "Ya no buscamos personal cualificado, en las ofertas de empleo, el perfil que busco es que quiera trabajar"

España vive una situación paradójica en su mercado laboral. Con más de 22 millones de ocupados y una tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 17 años, las cifras macroeconómicas invitan al optimismo. Sin embargo, la realidad a pie de calle, la que viven los autónomos y pequeños empresarios, cuenta una historia diferente. Para conocerla de primera mano, el programa 'La Linterna', con Ángel Expósito, se ha desplazado a Alacuàs (Valencia), al taller mecánico Área Ruedas, que regentan José Sanz y Amparo López.

Una radiografía completa del empleo

La visita se enmarca dentro de la programación especial '¿Cómo trabajamos en España?' con la que COPE recorre el país para poner rostro a las cifras. Aunque en el último año España creó 605.000 puestos de trabajo, más que ningún otro país del continente, la mayoría fueron contratos temporales y a tiempo parcial. Cuestiones como la pérdida de productividad, los sueldos por debajo de la media europea o el reto de la inteligencia artificial siguen sobre la mesa, buscando respuestas a través de los principales comunicadores de la cadena.

Desde primera hora, 'Herrera en COPE' ha abordado el debate entre el universitario que trabaja por debajo de su cualificación y el de FP que tiene empleo asegurado, mientras que 'Mediodía COPE' ha puesto cara al desempleo de larga duración. Por su parte, 'La Tarde' ha analizado la realidad de los autónomos y la retención de talento, un puzzle que Ángel Expósito completa desde Valencia en 'La Linterna', centrando la atención en el pluriempleo y el absentismo laboral.

Veinte años de esfuerzo y un equipo

José Sanz y Amparo López fundaron Área Ruedas hace 20 años. Empezaron ellos dos junto a un solo empleado y hoy forman un equipo de 19 personas. "Hemos hecho un buen equipo y a los hechos me remito", afirma José. El negocio, que nació a partir de la empresa familiar de su padre, ha crecido "muy poco a poco" hasta convertirse en "un referente" en su especialidad: la rueda industrial.

COPE Amparo López, José Sanz y Ángel Exposito

Dentro de la empresa, los roles están bien definidos. José es el responsable técnico, mientras que Amparo se encarga de la gestión comercial, las ventas, las compras y la atención al cliente. Además del taller principal, cuentan con unidades móviles para reparar maquinaria pesada in situ, un servicio que resultó crucial durante la DANA, donde dieron servicio a la UME y la policía al ser el único taller que no se inundó en la zona. También estuvieron al pie del cañón en la pandemia, atendiendo a flotas esenciales como las de Mercadona o Consum.

El principal reto: encontrar personal con actitud

Pese a la trayectoria de éxito, los últimos años han traído consigo una "pesadilla", como la define José: la contratación de gente. Este problema se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para muchos empresarios. El aumento de los impuestos, que José califica de "barbaridad", es un desafío asumido -"sabemos que tenemos un socio, que es el gobierno"-, pero la falta de personal dispuesto es un obstáculo cada vez más difícil de salvar.

Amparo López, responsable de la selección de personal, lo resume de una forma tajante que se ha convertido en el sentir de muchos autónomos. "Ya no buscamos personal cualificado. En las ofertas de empleo, el perfil que busco es que quiera trabajar", declara. La prioridad ha cambiado radicalmente, centrándose en un único requisito indispensable ante la escasez de mano de obra comprometida.

COPE Ángel Exposito con los trabajadores de un taller

La clave, insiste Amparo, no está en la experiencia previa, sino en la disposición. "El que quiere trabajar, aprende, y aprenden sin saber absolutamente nada, pero tienen que querer trabajar", explica. Por ello, ahora buscan "gente con actitud", y el resto lo ponen ellos: "formación, paciencia, errores".

Esta filosofía les ha permitido construir un equipo diverso y cohesionado. En su plantilla conviven trabajadores de múltiples nacionalidades, como venezolanos, senegaleses, de Cuenca y argentinos. "Se llevan superbién", confirma Amparo, demostrando que cuando la actitud es la correcta, el origen pasa a un segundo plano para formar un equipo sólido y eficiente.