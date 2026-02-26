"Me han llegado a ofrecer dirigir un departamento con un salario por debajo de 1.200 euros; podría haber hecho una FP de electricista y vivir mejor"

El mercado laboral español presenta, en ocasiones, escenarios difíciles de comprender. Es el caso de Pablo, un joven de 33 años con una extensa y cualificada formación que ha relatado su experiencia en el programa 'Herrera en COPE'. A pesar de contar con una carrera universitaria, un posgrado y dos másteres, se vio abocado a estar 11 meses en paro y a recibir ofertas laborales que no se correspondían con su preparación.

Ofertas inaceptables y la excusa de la sobrecualificación

Durante su búsqueda de empleo, Pablo ha afrontado situaciones precarias. Ha explicado que, tras dejar un puesto donde reportaba directamente al CEO de su anterior empresa, se encontró con procesos de selección en los que le ofrecían la responsabilidad de dirigir un departamento por un salario "por debajo del salario mínimo interprofesional".

Me han dicho 'no, perdona, es que estás sobrecualificado', lo que viene a ser que pides más chuchas de las que quieren dar" Pablo Empleado

En otras ocasiones, tras superar varias fases de la selección, la respuesta final era desalentadora. "La respuesta final es, no, perdona, es que estás sobrecualificado, lo que viene a ser que pides más chuchas de las que ellos tienen o de las que quieren dar", ha comentado. Según Pablo, esta es una excusa habitual para evitar ofrecer una remuneración adecuada y una situación que afecta a muchos compañeros de su generación: "Tengo un amigo que ha estado implantando la red 4G en Amibia como ingeniero, y ahora actualmente le está costando encontrar empleo, pero no solo ingenieros, también le está pasando a dentistas, abogados, un poquillo de todo".

A esta precariedad se suma el incremento del coste de la vida, especialmente en ciudades como Madrid, donde reside. "Con todas las subidas que hemos tenido en el coste de vida, pues al final sí que estás pidiendo algo para que te cubra los gastos, pero es que encima ya no solo es que tu vida sea más cara, sino que tenías que estar yendo a cobrar menos", ha lamentado Pablo durante la entrevista con Jorge Bustos.

COPE Imagen del especial Cómo trabajamos en España

Un nuevo rumbo: menos sueldo por más flexibilidad

Actualmente, Pablo ha encontrado trabajo en el sector de la alimentación como product manager de una categoría de dulces. Su labor consiste en dinamizar el producto y asegurar que la empresa gane "el mayor margen posible". Para ello, ha detallado, su día a día se basa en estudiar y mirar números, ya sea para ajustar céntimos el precio de un producto o para "negociar con los proveedores para que el plastiquito que lo envuelve sea más barato".

Aunque su salario actual es un 30% inferior al que percibía en su anterior puesto en el sector inmobiliario, Pablo valora otros aspectos de su nueva empresa. Ha destacado que ha elegido este puesto porque tiene "un jefe que por suerte admiro", además de contar con beneficios como la posibilidad de progresión, un horario flexible y la opción de teletrabajar.

La decisión de aceptar estas condiciones se entiende por el agotamiento de su etapa anterior. "Yo vengo de no encontrar trabajo, que es una situación que nos afecta a muchos jóvenes y que, o te dicen que tienes poca cualificación o demasiada cualificación", ha confesado, resumiendo la encrucijada en la que se ha visto envuelto.

El dilema de la formación: ¿Universidad o FP?

Con la perspectiva que da la experiencia, Pablo ha hecho una reflexión sobre su trayectoria académica. Si volviera a tener 18 años, su elección sería diferente. "Yo creo que no. Yo creo que o tiraría por una ingeniería o tiraría por la FP que te he mencionado", en referencia a formaciones como informática o electricista, de las que cree que podría "vivir mejor".

Su testimonio contrasta con el de Katelyn, una estudiante del último año de la Formación Profesional en Administración y Finanzas, también presente en el programa. Su titulación tiene cerca de un 90% de empleabilidad, uno de los motivos por los que la eligió. A punto de empezar sus prácticas en una gestoría, Katelyn espera adquirir experiencia en áreas como la contabilidad o los recursos humanos y aspira a un primer sueldo equivalente al salario mínimo.

La experiencia de Pablo evidencia una realidad del mercado: la necesidad de una formación constante para adaptarse a los cambios. "No va a ser la última [formación], porque ahora mismo nosotros estamos supeditados a tener que estar siempre formándonos", ha asegurado, mencionando también la transformación de puestos de trabajo que supondrá la Inteligencia Artificial (IA). Un futuro que, para muchos jóvenes cualificados, sigue presentándose lleno de desafíos.

Una radiografía del empleo en España

La cadena COPE ha puesto en marcha la programación especial '¿Cómo trabajamos en España?' para analizar los retos del mercado laboral. Con sus principales comunicadores desplazados por todo el país, la emisora busca poner rostro a las cifras y dar respuesta a cuestiones como la productividad, los sueldos o el teletrabajo. El programa se enmarca en un contexto de creación de empleo récord, pero también de aumento de la temporalidad y con una tasa de paro que, aunque por debajo del 10%, sigue duplicando la media europea.

A lo largo de la jornada, se abordarán diferentes realidades. Carlos Herrera, desde Toledo, confrontará el modelo universitario con el de la FP. Pilar Cisneros se adentrará en la situación del campo en Extremadura y Pilar García de la Granja analizará desde Valladolid el desempleo de larga duración. Por su parte, Pilar García Muñiz pondrá el foco en los autónomos y Ángel Expósito, desde Valencia, tratará el pluriempleo y el absentismo laboral.