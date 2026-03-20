Rafael Vázquez, sobre las emociones en la fe: "El documento no se hace desde la mesa de un obispo, sino desde el diálogo con todo el Pueblo de Dios"

Hace dos semanas Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española publicó la nota 'El corazón habla al corazón', en el que reflexiona sobre el papel de las emociones en la fe.

El director de este departamento en el episcopado, Rafael Vázquez, ha explicado en 'La Linterna de la Iglesia' que el documento recoge que la dimensión de la persona está compuesto por “emociones, afectividad, intelecto y voluntad”, por lo que se pretende conectar con una sociedad, especialmente a los jóvenes de la llamada 'Generación Z', para los que las emociones es muy importante.

"la emoción es un primer paso que nos conduce a profundizar en el corazón"

Vázquez ha ensalzado la “creatividad” a la hora de crear propuestas pastorales de 'primer anuncio' “para conectar con esta generación que está deseosa de Dios”, pero sostiene que no puede quedarse solo en una experiencia de impacto emocional, sino “en una propuesta más amplia para que el encuentro se produzca con la integralidad de la persona, y no solo con una dimensión que sería una visión muy reducida de lo que es el ser humano”.

Y es que la fe va más allá del sentimiento, por lo que 'El corazón habla al corazón' se dirige a aquellos que por primera vez están descubriendo al Señor “a través de estas experiencias que son positivas, para que tengan un encuentro más profundo y mirar al Señor cara a cara”.

A juicio del responsable del departamento de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal, la emoción es “un primer paso que nos conduce a profundizar en el corazón, que es donde se integran todas las dimensiones de la persona. Nos conducen a ese encuentro con el Señor y abarca todas las dimensiones de la experiencia de mi persona”, ha explicado.

"Hablamos de un documento sinodal que no se hace desde la mesa de un obispo, sino desde el diálogo con todo el Pueblo de Dios”

Rafael Vázquez desmiente que la nota vaya dirigida a iniciativas como Hakuna, Emaús o Effeta, pero sí a todos los cristianos que pueden experimentar el riesgo de vivir “simplemente de las emociones en su experiencia de fe”.

La nota doctrinal es el resultado de dos años de trabajo en el que se ha consultado a fieles, expertos, teólogos o sacerdotes que acompañan estas propuesta de 'primer anuncio', y que ha incluido un estudio de la juventud a la que va dirigida estas experiencias. “Hablamos de un documento sinodal que no se hace desde la mesa de un obispo, sino desde el diálogo con todo el Pueblo de Dios”, señala Vázquez.

Un texto que se dirige a una sociedad donde se ha proyectado al ser humano como “puramente materialista e individualista”, por lo que estas experiencias tienen el reto de “abrir el corazón de este hombre de hoy del individualismo a lo comunitario, del materialismo a lo trascendental, de una vida desorientada y fragmentada a una vida llena de sentido”.

"Si la experiencia no nos lleva a un compromiso con los más necesitados, se tienen que encender las alertas"

Vázquez reconoce que para muchas personas estos retiros y experiencias de impacto han supuesto un reavivamiento de su fe, un acercamiento de nuevo a la Iglesia o a adquirir un compromiso comunitario y de caridad: “¿Eso quiere decir que son perfectas? No, puede darse el riesgo de que se den dificultades y la nota nos invita a todos reflexionar”, ha subrayado.

En este sentido, el responsable de Doctrina de la Fe sostiene que si la emoción es lo único que queda tras una experiencia de 'primer anuncio' y no invita a “descubrir el mensaje y quién es Jesucristo” o a una formación, constituye una “alerta roja”.

“No nos puede enfrentar a nuestros pastores ni al magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia. La experiencia de fe pasa por la Cruz, y pasa por tocar la carne del Cristo dolorido en nuestros hermanos. Si esto no nos lleva a un compromiso con los más necesitados, se tienen que encender las alertas”, ha recalcado.