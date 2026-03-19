Boney M, los Gipsy Kings y Hakuna cantarán en Madrid para celebrar la Resurrección de Jesús: "El acontecimiento más importante de la historia"

Madrid volverá a ser el epicentro de la celebración de la Pascua el próximo sábado 11 de abril de 2026. La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha presentado la IV Fiesta de la Resurrección, un evento gratuito y abierto a todos los públicos que, tras el éxito de ediciones anteriores, se consolida como una de las citas musicales más multitudinarias de la capital en la Plaza de Cibeles.

Con un cartel que combina iconos internacionales del disco y la rumba con los nuevos fenómenos de la música cristiana, la organización aspira a superar el récord de 85.000 personas alcanzado en la edición pasada

"celebrar nuestra alegría"

La gran novedad de este año es la presencia de dos leyendas de la música: Boney M, con su cantante original Liz Mitchell, y los Gipsy Kings, liderados por André Reyes. Junto a ellos, Hakuna Group Music repetirá su presencia en el escenario, consolidándose como el fenómeno musical que inspira a los jóvenes actuales.

David Fernandez Fernandez



Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP, explicó durante la rueda de prensa el sentido profundo de este despliegue: "Ya sabéis que es una fiesta que pusimos en marcha para celebrar el que los cristianos consideramos el acontecimiento más importante de la historia, que es la resurrección de Cristo y que nosotros queremos esa alegría compartirla". Bullón de Mendoza recalcó que no se trata de un evento exclusivo para creyentes: "Organizamos no simplemente una fiesta para nosotros mismos... para que todo aquel que quiera simplemente venirse a pasar un rato con nosotros y celebrar nuestra alegría, pues pueda hacerlo"

nuevo talento: ángel catela

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 17:00 horas, y se prevé que las actuaciones musicales se prolonguen hasta aproximadamente las 21:30 horas. La conducción del acto recaerá una vez más en el periodista Javi Nieves, cuya voz es referente de la radio musical española, y contará con la animación del popular DJ El Pulpo.

Además de las grandes estrellas internacionales, el público podrá disfrutar del talento emergente. Durante el concierto se presentará en directo la canción "Gólgota", de Ángel Catela, ganador del concurso "Música y Fe" impulsado por la ACdP para apoyar a jóvenes cuyas composiciones se inspiran en valores cristianos.

"único e irrepetible"

La Fiesta de la Resurrección ha demostrado ser mucho más que un concierto. Durante la presentación, se compartieron testimonios que reflejan el impacto espiritual del evento. Javi Nieves describió la atmósfera como algo "único e irrepetible", señalando que "el espectáculo está arriba y abajo... romper esa barrera entre lo que pasa aquí y cómo hacer partícipe al público pasa desde el segundo uno".