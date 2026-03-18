La 'Línea 105 Xtantos' vuelve a ponerse en carretera para acercar la labor de la Iglesia: "Un pequeño gesto como marcar la `X´ tiene un gran impacto en la vida de las personas"

La `Línea 105 Xtantos´ vuelve a ponerse en carretera para seguir mostrando en las diócesis españolas el gran impacto que tiene en la vida de las personas marcar la 'X' en la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta, cuya campaña abarcará del próximo 8 de abril al 30 de junio.

Como ha precisado la Conferencia Episcopal Española, se trata de “un viaje al corazón de la actividad eclesial en el entorno más cercano para descubrir que la Iglesia está ayudando en la vida de las personas con las que compartimos barrios y calles”, y al que pueden acceder los interesados rellenando el formulario de inscripción en la página web linea105xtantos.es hasta el próximo 15 de abril.

Una vez completada la solicitud, será cada diócesis la que contacte directamente con los participantes, un máximo de quince personas por ruta, para comunicarles el día, la hora y el punto de encuentro para la visita, que será entre los meses de abril y junio.

También cada diócesis diseñará el formato, en autobús o a pie, y los días de la ruta en función de sus posibilidades, aunque todas tendrán en común mostrar cómo las parroquias y comunidades cristianas viven al servicio de los demás.

De Marcar la 'X' depende la supervivencia de múltiples acciones de la iglesia

En este sentido, el episcopado subraya que marcar la `X´ en la casilla de la Iglesia o en la de `Otros fines sociales´ no cuesta nada y no les van a devolver menos en su declaración.

En la presentación de La `Línea 105 Xtantos´ han participado algunas personas que vivieron la experiencia de la diócesis de Málaga para promocionar esta iniciativa. A lo largo de cuatro días, visitaron diversos proyectos que transforman el día a día de su ciudad. “En muchos casos, estas actividades no reciben subvenciones y su supervivencia depende directamente de la generosidad de quienes deciden, libremente y sin coste alguno, marcar la casilla 105, subraya la nota de prensa.

Datos técnicos de la campaña `Línea 105 Xtantos´

Duración: del 23 de marzo al 30 de junio (el plazo habilitado por la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta este año es del 8 de abril al 30 de junio).

. Inversión plan de medios: 2.827.000 € + IVA, lo que supone menos del 1% de la cantidad recaudada en la campaña del año anterior.

. Soportes en medios: spots en radio, televisión y formatos digitales. También en redes sociales y publicaciones especializadas. Está prevista publicidad específica dirigida a los gestores y asesores fiscales para llegar a los que hacen la declaración de la renta a los contribuyentes.

. Otros soportes: durante la Semana Santa las acciones se enfocarán en exterior. También habrá momentos en los que los rostros de la campaña se podrán ver en mupis de las principales capitales de provincias españolas.

. Periódico Xtantos: impreso en papel sostenible, con una tirada que roza el millón de ejemplares, junto a 31.330 carteles, que se ofrecen en castellano, euskera, catalán y gallego. El resto se encartan en los principales diarios nacionales.