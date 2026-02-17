José Hernández, neurocirujano: "Si quisiéramos, hoy podríamos erradicar la enfermedad cardiovascular con las herramientas que tenemos"

El neurocirujano y experto en longevidad, José Hernández, ha afirmado que la sociedad actual cuenta con la capacidad de acabar con la principal causa de muerte en el mundo. "Si quisiéramos, hoy podríamos erradicar la enfermedad cardiovascular con las herramientas que tenemos", ha asegurado durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'Un café con Alberto Herrera'. Para el doctor, se trata de uno de los "fracasos más grandes de la medicina moderna".

Según Hernández, el motivo por el que no se erradica una enfermedad que mata a más de 20 millones de personas al año es que "los sistemas de salud no están hechos para prevenir". A su juicio, la solución no es esperar a que el paciente llegue a urgencias, sino actuar desde los 30 años para controlar todos los marcadores y asegurar que nunca se desarrolle la dolencia.

Una microbiota bucal en desequilibrio puede estar detrás de enfermedades cardiovasculares

Rejuvenecer ya no es ciencia ficción

El experto ha abordado los últimos avances en la ciencia de la longevidad, que apuntan a que envejecer no es un proceso inevitable. Ha citado al profesor de genética de Harvard, David Sinclair, quien "ha demostrado que envejecer es un proceso biológico que se puede controlar". La clave está en el epigenoma, que actúa como un "director de orquesta" que indica a cada célula qué instrucciones del ADN debe leer. Con el tiempo, este epigenoma acumula errores y las células "pierden el acceso a esa información", provocando los signos de la vejez.

Envejecer es un proceso biológico que se puede controlar" José Hernández Neurocirujano

La ciencia ya trabaja en revertir este proceso. Hernández ha explicado que este mismo año comienza el primer estudio en humanos de un tratamiento genético que busca devolver la vista a personas ciegas. El experimento, que ya ha funcionado en ratones, consiste en "activar los genes que sabemos que reparan el epigenoma" para que la retina se regenere y vuelva a crecer "como una retina que hubiese aparecido en un niño".

Escúchalo en Podcast José Hernández, experto en longevidad Un café con Alberto Herrera Escuchar

Vivir 150 años y parecer de 40

Estos avances abren la puerta a un futuro que parece de película. "Muy probablemente, sí", ha respondido el doctor a la pregunta de si una persona de 33 años llegará a vivir 150. Sostiene que los progresos son tan rápidos que "dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40".

Una de las barreras para acceder a esta tecnología será su precio. El neurocirujano ha aclarado que, aunque al principio los costes serán elevados por ser una tecnología de edición genética pionera, estos irán bajando. "No será más costoso que una vivienda, y probablemente pueda estar alrededor del precio de un coche", ha estimado.

El futuro de las enfermedades y la prevención

Más allá de la longevidad, la edición genética permitirá "solucionar un grandísimo porcentaje de las enfermedades que hoy conocemos como incurables", como el cáncer o el Alzheimer. Hernández ha compartido su caso personal, explicando que tiene un gen, el APOE e4, que le confiere un 25% de riesgo de padecer Alzheimer. Lejos de resignarse, ha explicado que puede reducir ese riesgo a menos del 5% tomando medidas preventivas desde hoy.

Entre sus estrategias personales se encuentra la suplementación, aunque insiste en que "no existe una fórmula para todo el mundo". Él toma altas dosis de omega 3 para proteger su cerebro, magnesio, vitaminas del grupo B adaptadas a su genética y suplementos de proteína para ganar masa muscular. Todas sus decisiones, ha concluido, se basan en "objetivos y situación individual", un enfoque que aplica también a sus pacientes.

El experto ha vaticinado un futuro donde la biología se podrá controlar hasta tal punto que la edad no sea un factor limitante para la calidad de vida, aunque ha reconocido que es un campo "que está tan en pañales" que no se atreve a predecir si la inmortalidad será posible. Sin embargo, sí ha sido tajante en una cosa: "La realidad es que no existe un límite" físico conocido que impida seguir extendiendo la vida humana.