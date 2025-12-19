De 'arancel' a 'UCO': las palabras que marcan el final de 2025

Con el final de 2025, llega el momento de las listas y elecciones de lo mejor del año. En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Rebeca Argudo ha analizado en la sección ‘Traficantes de Palabras’ la elección de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), que ha seleccionado 'arancel' como la palabra del año de este período.

Diccionario

Propuestas de los diccionarios internacionales

Argudo ha repasado otras alternativas curiosas. El diccionario de Oxford elige la expresión "cebo para la indignación", en una "desacomplejada traducción" de la propia periodista. Por su parte, el de Cambridge opta por el término "parasocial" y el diccionario Collins por "byte coding", que la experta traduce como "programación intuitiva o hecha con la vibra".

Las palabras de la sección

Durante los últimos meses, la sección ‘Traficantes de Palabras’ ha abordado numerosos términos de actualidad. Entre ellos se encuentran "emergencia climática", "genocidio", "cancelación", "chistorras a cambio de hora", "registros", "extremo duro" o "paracetamol". Debido a esta gran variedad, Argudo ha confesado la dificultad de elegir una sola palabra para representar todo el año.

Frente a la elección de la Fundéu, el conductor de la sección, Jorge Bustos, ha propuesto su propia candidata. Si le admitieran un acrónimo, su palabra del año sería "UCO".