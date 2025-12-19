Sara Ferro, psicóloga experta en pareja, sobre el auge del 'sí quiero' entre los jóvenes: "Les aporta la seguridad necesaria porque en las nuevas generaciones se enfrentan a un futuro muy incierto"

El interés por el matrimonio ha resurgido con fuerza entre los más jóvenes. Según se ha analizado en el programa Herrera en COPE, hasta un 86 % de los jóvenes de la generación Z asegura que planea casarse en el futuro, lo que supone casi nueve de cada diez. Este fenómeno, impulsado por figuras como Zendaya, Taylor Swift o Selena Gómez, es visto por los expertos como una respuesta directa a la fragilidad de las relaciones en la era digital.

Una reacción a la 'sociedad líquida'

La decisión de casarse se ha convertido en una forma de salirse del sistema y frenar la lógica de consumo aplicada al amor, como explicaba Mar Amate en el espacio 'Rincón de Pensar'. Frente a la cultura del 'descarte' de las aplicaciones de citas, los jóvenes buscan un compromiso real y duradero. Este anhelo por el contacto genuino refleja un cierto cansancio emocional con las relaciones superficiales, donde siempre parece que puede haber 'algo mejor a la vuelta de la esquina'.

Alamy Stock Photo Fotografía horizontal de primer plano de una joven pareja tomada de la mano en la playa con el foco puesto en el anillo durante una sesión de fotos en la playa en un día nublado

La psicóloga experta en pareja y familia, Sara Ferro, ha aportado una de las claves principales a este fenómeno. Según Ferro, en un mundo volátil, los vínculos estables son fundamentales. "Los vínculos estables, estas personas que están en nuestra vida durante mucho tiempo y que nos acompañan a lo largo de nuestro ciclo vital, actúan como boyas, como lugares donde nos podemos agarrar cuando la vida nos coloca en tempestades", explica la psicóloga.

Los vínculos estables actúan como boyas, como lugares donde nos podemos agarrar cuando la vida nos coloca en tempestades" Sara Ferro Psicóloga experta en pareja y familia

Sentirse a salvo, no atado

Esta búsqueda de seguridad está transformando la percepción del matrimonio. Como apuntaba Alberto Herrera, se está pasando de la vieja idea de que casarse es 'atarse' a verlo como una forma de 'sentirse a salvo'. La unión se convierte en un refugio y un acto de identidad y crecimiento mutuo en un entorno incierto, una tabla de salvación en la que ambos miembros de la pareja se apoyan.

Esta vuelta a lo esencial también se refleja en las celebraciones. La periodista especializada Paloma Erce señala que, tras el auge de las bodas virales en redes sociales, ahora se observa un retorno a celebraciones más analógicas e íntimas, similares a las de 'los años 90'. Se trata de bodas 'más hacia adentro y no tanto hacia afuera', donde lo importante es compartir de verdad con los seres queridos, lejos de las 'fiestas de catálogo'.

Alamy Stock Photo Figuras de una novia y un novio en un pastel de bodas

El sociólogo y politólogo Manuel Mostaza advierte que, aunque hay un 'mayor aprecio por el compromiso', veníamos de 'un punto muy lejano'. Por ello, considera que 'todavía es pronto para ver dónde acaba este cambio' y si se trata de un fenómeno coyuntural o estructural. Una duda que solo el tiempo podrá despejar.

Este resurgimiento del interés por el matrimonio se produce, paradójicamente, en un contexto de costes crecientes. A pesar de que casarse en España es cada vez más caro, con un desembolso medio que rozó los 25.000 euros en 2024, la motivación de los jóvenes parece trascender lo económico. La búsqueda de un compromiso estable y duradero se impone como una prioridad, lo que sugiere que el valor que se le otorga a la seguridad de un vínculo matrimonial supera el considerable esfuerzo financiero que implica.

Esta nueva concepción del matrimonio también influye en el formato de las celebraciones. Aunque factores como alargar la fiesta durante más de un día —una práctica que ya realiza el 40 % de las parejas— explican en parte el aumento del gasto, no se contradice con la tendencia a buscar bodas más íntimas. Según los expertos, el foco se ha desplazado de los grandes eventos impersonales a compartir tiempo de calidad con los seres queridos, creando una experiencia más auténtica y recogida, aunque esta se extienda durante un fin de semana completo.

En definitiva, la decisión de contraer matrimonio para las nuevas generaciones se erige como una declaración de intenciones frente a la incertidumbre.