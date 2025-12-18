En 2025 llegaron a España casi 100 millones de turistas y todos se concentraron en seis comunidades autónomas: "El resto de regiones tiene que hacer un esfuerzo"

España está a punto de alcanzar una cifra histórica en la llegada de visitantes. Según ha adelantado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', el país podría rozar los 100 millones de turistas este año. De momento, y según el balance de la Mesa del Turismo, ya han llegado 95 millones de personas, y se espera que el impulso de las navidades ayude a alcanzar la cifra redonda.

El nuevo perfil del turista: más gasto y mayor poder adquisitivo

Durante la conversación con Jorge Bustos, se ha destacado un cambio clave en el perfil del visitante: ahora tiene un mayor poder adquisitivo. Este nuevo turista gasta una media de 210 euros al día, con un gasto medio total por persona que asciende a 1.380 euros. Según García de la Granja, este crecimiento es "espectacular" y se debe en parte a que, para este perfil, "España le sigue pareciendo barato en comparación con países del entorno".

El impacto económico de este fenómeno es ya evidente. El gasto total de los turistas internacionales hasta el mes de octubre supera los 118.000 millones de euros, lo que representa un 7% más que hace un año, y aún faltan por contabilizar los datos de noviembre y diciembre. Esta inyección de capital ha generado un superávit de 70.000 millones de euros en la balanza de pagos, una cifra que la periodista ha calificado como "no menor" al suponer "70.000 millones más de ingresos que de gastos".

El reto de la concentración territorial

Esta masiva afluencia de visitantes, que casi duplica la población residente de 49 millones de personas, explica la sensación generalizada de que el país está lleno. Sin embargo, el turismo no se distribuye de manera homogénea. Pilar García de la Granja ha explicado que los visitantes se concentran en seis comunidades autónomas, mientras que el resto del territorio necesita un mayor esfuerzo para posicionarse. Por ello, los expertos del sector ya plantean un plan de competitividad para las once comunidades restantes, además de Ceuta y Melilla.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Madrid, un imán para el turismo de alto valor

En sintonía con la búsqueda de un visitante de mayor poder adquisitivo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una decidida apuesta por el turismo de alto valor, con el enoturismo como uno de sus principales pilares. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha destacado esta estrategia, que se materializa en la declaración de 2025 como Año del Enoturismo en la región. El objetivo es atraer a visitantes interesados en la cultura, el patrimonio y la gastronomía, un perfil que encaja con el descrito en el panorama nacional, para que descubran un entorno cultural y natural de enorme satisfacción.

El sector vitivinícola madrileño es un potente motor de esta estrategia. La región cuenta con 6.000 hectáreas de cultivo, 43 bodegas —de las cuales 20 son visitables— y más de 3.000 viticultores. Anualmente, se producen casi tres millones de botellas bajo la denominación de origen Vinos de Madrid, repartidas en cuatro subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. Esta oferta se complementa con activos únicos como la finca de El Encín (Alcalá de Henares), considerada una de las tres reservas de vid más grandes del mundo al albergar 4.000 variedades.