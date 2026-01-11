"Para un microcrédito de 300 euros hasta ahora pagabas 103 en intereses pero, con la nueva normativa, tendrá un coste máximo de 40"

El Gobierno ha presentado el anteproyecto de ley con el que busca poner coto a los créditos al consumo, cuya contratación se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos. En un contexto donde el stock de préstamos ya supera los 114.000 millones de euros, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado una normativa que limitará los tipos de interés y reforzará la protección de los consumidores.

Nuevos límites a los intereses

La medida principal establece un límite máximo transitorio en la TAE del 22 % para las nuevas operaciones de crédito. Este tope, que será aplicable a los préstamos inferiores a 1.500 euros y se reducirá para cuantías mayores, también afectará a la liquidación de las operaciones con tarjetas 'revolving'. La TAE (Tasa Anual Equivalente) es el indicador que refleja el coste real de un préstamo al incluir todos sus gastos asociados.

Europa Press El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (i), y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (d)

Para garantizar su eficacia, será el Banco de España el organismo encargado de actualizar y publicar estos límites de forma trimestral y por adelantado, asegurando así su adaptación a las condiciones cambiantes del mercado crediticio.

Regulación estricta para microcréditos

La futura ley también aborda de forma específica los créditos de alto coste o microcréditos. Para ellos, se fija un periodo mínimo de reembolso de tres cuotas mensuales, un tipo de interés mensual máximo del 4 % y una comisión máxima del 5 %, que no podrá superar los 30 euros. Además, la normativa exigirá informar al cliente de todas las condiciones con 24 horas de antelación a la firma del contrato.

El propio ministro Cuerpo ha ejemplificado el ahorro que supondrá la medida: un microcrédito de 300 euros a 30 días, cuyo coste medio actual es de 103 euros, pasará a tener un coste máximo de 40 euros si se devuelve en tres meses. Si el consumidor decide abonarlo en 30 días, el coste será de solo 20 euros.

Mayor control y transparencia

Con el objetivo de que los consumidores tomen decisiones más informadas, la ley impondrá mayores obligaciones de conducta a los prestamistas. La publicidad, por ejemplo, tendrá prohibido destacar la facilidad o rapidez en la concesión del dinero por encima de características esenciales como el coste total del crédito.

Creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso, entidades autorizadas por el Banco de España" Carlos Cuerpo Ministro de Economía

Otra de las grandes novedades es la creación de una "reserva de actividad". En palabras del ministro Carlos Cuerpo: "Generamos, creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso, entidades que estén autorizadas por el Banco de España". Con esta medida se busca asegurar que todas las empresas que operan en el sector estén bajo el paraguas de un supervisor.

El anteproyecto de ley, que responde a la transposición de directivas europeas, deberá superar ahora la tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva y entrada en vigor en el mercado español.