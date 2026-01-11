Ignacio, policía experto en estafas: "Ahora es muy habitual que desde tu entidad bancaria te llegue un mensaje de texto, pero pueden estar utilizando una técnica que se llama spoofing"

Las ciberestafas están a la orden del día y los métodos de los delincuentes son cada vez más sofisticados. Para aprender a detectar las señales de peligro y navegar con más seguridad, el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha contado con la ayuda de Ignacio, policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia especializado en esta materia. El experto ha desgranado los fraudes más habituales y ha ofrecido consejos clave para no convertirse en una víctima.

Cuidado con el alquiler vacacional

Con la llegada del verano, una de las modalidades que más aumenta es la de los alquileres vacacionales. Ignacio advierte que los estafadores ya no suelen poner precios de "chollo" porque generan desconfianza, sino que optan por importes ligeramente por debajo del valor de mercado. Por ello, es fundamental fijarse en un conjunto de indicadores de estafa y no en una sola señal aislada.

La principal recomendación es utilizar siempre plataformas reconocidas como Airbnb o Booking y, sobre todo, no abandonar nunca sus sistemas de pago integrados. Es muy habitual que los ciberdelincuentes intenten llevar la conversación a WhatsApp o una llamada telefónica para que la reserva se formalice mediante una transferencia a una cuenta personal, controlada por el estafador.

Sin embargo, una de las técnicas más peligrosas y extendidas es la suplantación de identidad de entidades bancarias, conocida como 'spoofing'. El agente explica que el engaño comienza con la recepción de un mensaje de texto que, aparentemente, procede del número de teléfono legítimo del banco. En él, se alerta de una supuesta transferencia y se insta a cancelarla a través de un enlace.

Ahora es muy habitual que desde tu entidad bancaria te llegue un mensaje de texto, pero pueden estar utilizando una técnica que se llama spoofing"

Al pinchar en dicho enlace, la víctima es redirigida a una página web que imita a la perfección la del banco, donde introduce sus credenciales sin saber que se las está enviando directamente al delincuente. Justo en ese momento, recibe una llamada telefónica. Gracias a la misma técnica de 'spoofing', el número que aparece en la pantalla del móvil es, de nuevo, el de la entidad bancaria.

El falso gestor solicita un código de verificación que la víctima recibe en su móvil para, supuestamente, anular la operación. En realidad, ese código es la clave de doble verificación que el estafador necesita para autorizar la transferencia o, peor aún, para cambiar el número de teléfono asociado a la cuenta y tomar su control total. Estar prevenido es clave para evitar este tipo de estafas online que pueden vaciar una cuenta en minutos.

De las mulas al QR falso

En las estafas de compraventa de segunda mano, por ejemplo en Wallapop, los delincuentes suelen emplear 'mulas'. Estas son personas que, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, abren cuentas bancarias a su nombre que luego son gestionadas por los estafadores. Esto dificulta enormemente la investigación y el seguimiento del dinero.

Además, los fraudes están cada vez más interrelacionados. Ignacio alerta de que es común que en una falsa compra soliciten a la víctima su documentación o nóminas con la excusa de generar confianza. Una vez que tienen estos datos, los utilizan para cometer otras estafas, como falsas ofertas de empleo. Es una muestra más de cómo los delincuentes se adaptan para acceder a los archivos y datos personales.

Otro método en auge es el de los códigos QR falsos. Los delincuentes colocan pegatinas con un QR malicioso sobre los códigos legítimos, por ejemplo, en los parquímetros. Al escanearlo, la víctima es dirigida a una pasarela de pago fraudulenta. Para evitarlo, se recomienda utilizar las aplicaciones móviles oficiales de los servicios.

La ingeniería social como arma

Los ciberdelincuentes también recurren a técnicas de alto impacto emocional, como el uso de voces clonadas con inteligencia artificial para simular secuestros virtuales o la estafa del 'hijo en apuros'. Ante una llamada de este tipo, la recomendación es mantener la calma, contactar con la policía y tratar de verificar la situación con el familiar supuestamente afectado por otros medios.

Las estafas de inversión en criptomonedas son otro campo abonado para el fraude, a menudo utilizando la imagen de personajes famosos como Florentino Pérez o Fernando Alonso sin su consentimiento. Los estafadores guían a la víctima para que use una falsa plataforma de inversión donde ve cómo su dinero supuestamente crece, animándola a invertir más. Cuando intentan retirar los fondos, la web desaparece o simula una pérdida total del capital.

El policía destaca que muchos no denuncian porque "creen que han perdido su dinero" en una mala inversión, cuando en realidad "su dinero nunca ha estado invertido". La clave del éxito de estos engaños es la 'ingeniería social', el estudio de los puntos débiles de las personas, como la codicia, la ambición o las prisas, que funciona independientemente del nivel de formación de la víctima.

No se avergüencen de haber caído en la estafa, porque a cualquier persona le puede pasar"

La estafa del amor o 'Romance Scam' es una de las más crueles, ya que se aprovecha de la soledad de las personas. Afecta tanto a hombres como a mujeres, generalmente de mediana edad en adelante, y consiste en construir una relación sentimental ficticia durante meses. Los estafadores usan fotos de personas atractivas pero poco conocidas y dedican horas a ganarse la confianza y el afecto de la víctima. Es fundamental desconfiar de perfiles que parecen demasiado perfectos, como los que se encuentran en webs que "son copias de orfebrería china", tal y como advierten otros expertos.

Una vez establecido el vínculo, empiezan las peticiones de dinero con excusas variadas: para pagar una aduana por un regalo, un tratamiento médico o un billete de avión. Ignacio subraya que ha habido casos con pérdidas de hasta "300.000 euros" y que lo fundamental es que la familia detecte las señales y actúe para prevenirlo, ya que la víctima cree que está ayudando a su pareja.

Si finalmente se ha caído en la trampa, el primer paso es no sentir vergüenza y "dirigirte a una comisaría de Policía Nacional" para interponer una denuncia lo antes posible. La rapidez es fundamental, ya que el dinero se mueve a gran velocidad entre distintas cuentas y países, y una actuación temprana aumenta las posibilidades de recuperarlo.

Las posibilidades de recuperar el dinero dependen de muchos factores. Si los fondos están en una cuenta española, el bloqueo es más factible. Sin embargo, los delincuentes suelen operar a través de grupos organizados a nivel internacional, moviendo el dinero a través de mulas, cajeros o transferencias al extranjero, lo que "dificulta todo", aunque no lo hace imposible gracias a la colaboración policial y judicial transnacional.