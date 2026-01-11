En el Leganés-Valladolid se ha visto "el gol más tonto" que se recuerda en mucho tiempo

El Leganés y el Valladolid se midieron este domingo en un encuentro de necesidades para huir de los puestos de abajo.

Choque que se puso de cara para los pepineros al descanso. Tanto es así que se fueron al final de la primera parte con 2-0 a su favor. El primero llegó desde el punto de penalti, y el segundo en propia puerta con un autogol de Jaouab.

LaLiga Los jugadores del Leganés celebran uno de los goles ante el Valladolid

Gol que llamó la atención al director de Tiempo de Juego, Paco González, durante la retransmisión del partido: "Estaba cerrando el segundo palo a Marvel, pero no miraba el balón, y le ha dado en la cabeza, en la nuca, por no mirar al balón y ha metido gol en propia meta".

"En el absurdo de lo mal que se defiende ahora, el defensa agarraba en vez de mirar el balón, pero chico, mira el balón que el gol entra si entra el balón, si no, no...", añadió Paco.

Por su parte, el exjugador internacional y actual comentarista Poli Rincón analizó también este gol: "Esto no es defender. Yo te digo, si yo jugara ahora, a mí me entraba la risa con estos defensas y lo digo con todo cariño, ¿eh? Y sin despreciar a nadie porque es que hoy en día Es todo falso".

El propio Jaouab fue protagonista en el 1-0 del Leganés. El portero pucelano Guilerheme detuvo el penalti lanzado por Juan Cruz, pero en el rechace, el defensa marroquí volvió a cometer otro penalti, y esta ocasión Millán sí que lo transformó para poner el 1-0.

LaLiga Imagen del penalti de Jaouab en el Leganés-Valladolid

"Un penalti y se ha metido un gol en propia puerta por no mirar el balón. Le ha dado en la nuca. Es que es el gol más tonto que recuerdo ahora mismo. La verdad", concluyó Paco González.