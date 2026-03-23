Marc Vidal, inversor: "Hay más españoles cobrando el paro que parados en diez provincias del país y el riesgo no es de colapso, sino de empobrecimiento progresivo"

El analista económico Marc Vidal ha analizado la situación actual del mercado laboral español en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera. Vidal ha puesto de manifiesto una anomalía que, lejos de corregirse, no para de crecer: en una decena de provincias españolas ya hay más personas cobrando prestaciones por desempleo que parados registrados.

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Una 'mutación estructural'

Según ha explicado Vidal, este fenómeno es el resultado de una "mutación estructural" impulsada en gran parte por los llamados "fijos discontinuos inactivos". Esta situación provoca que lo que "parece una mejora en la protección social es en realidad una señal de desalineación profunda". El problema reside en la diferencia de medición: el dato de parados registrados solo cuenta a quienes están inscritos activamente en las oficinas de empleo, mientras que el número de personas que cobran prestaciones "incluye colectivos que no figuran como parados, aunque en realidad estén parados".

El analista ha señalado que se trata de un "problema de incentivos" que tiene un efecto directo sobre la sostenibilidad del sistema. "A medida que crece el número de personas que dependen de subsidios, la base contributiva se va erosionando, y el sistema al final se vacía por dentro", ha advertido.

Las consecuencias de un sistema desalineado

Marc Vidal ha enumerado tres consecuencias principales de esta distorsión. En primer lugar, "se reduce la oferta efectiva de trabajo, especialmente en sectores de baja productividad". En segundo lugar, "aumenta la presión fiscal sobre quienes sí producen". Y, por último, "se distorsiona la medición del desempleo, porque dificulta cualquier diagnóstico serio".

Europa Press Varias personas hacen cola en una oficina de empleo

Para ilustrarlo, ha recurrido a una metáfora económica: "Aquí el denominador, es decir, los parados registrados, se reduce artificialmente mientras el numerador, es decir, los perceptores de prestaciones, se amplía con categorías que distorsionan la ecuación".

Riesgo de 'empobrecimiento progresivo'

Lo más preocupante para Vidal no es una crisis inminente, sino un deterioro más sutil que "debilita progresivamente nuestro contrato social". El analista ha afirmado que "cada vez hay más transferencias a cambio de menos producción equivalente", lo que conduce a un escenario de empobrecimiento paulatino.

El riesgo no es el colapso, sino de empobrecimiento progresivo" Marc Vidal Inversor

Vidal ha explicado que "un sistema donde menos sostiene a más puede durar años, hasta que un día deja de hacerlo". Por ello, ha instado a revisar esta cuestión para evitar que el problema se convierta en algo más que un desajuste fiscal.

Finalmente, ha concluido con una seria advertencia sobre el futuro del modelo productivo del país. El problema, ha asegurado, "no será solo fiscal, sino que acabaremos con una economía que habrá sustituido incentivos por dependencia, y eso nunca acaba bien", recordando que ya existen otros ejemplos en el mundo.