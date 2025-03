El sencillo truco del doctor Mario Alonso Puig para entrenar la memoria: "Antes de acostarme..."

A nuestro cerebro le interesan más las historias que los datos. De hecho, un estudio demuestra que si nos dan un número, un porcentaje o una fecha; lo más seguro es que la olvidemos antes de que termine el día. Pero si en lugar de darnos un dato nos cuentan una historia que se vincule a uno de nuestros recuerdos, nos costará más olvidarla.

Todos los viernes, recibimos en 'Herrera en COPE' al doctor Mario Alonso Puig para reflexionar acerca de distintos temas de nuestro cuerpo y nuestra mente. En esta ocasión, descubrimos más acerca de la memoria.

Una de las primeras cuestiones que aborda el doctor es la de por qué hay personas que tienen muy buena memoria y otras que tienen una memoria malísima. Alberto Herrera pone de ejemplo a José María Abad, ganador del premio revelación de TikTok, que en su paso por el programa hizo gala de su buena memoria.

"Hay personas que tienen una capacidad especial de almacenar y clasificar esos recuerdos", explica Mario Alonso Puig. En ocasiones, hay personas con autismo que experimentan el conocido como "síndrome del sabio" y supone que tienen una capacidad extraordinaria para memorizar.

¿Qué tipos de memoria tenemos?

El doctor explica que "la memoria es muy compleja porque no tenemos una sola memoria, tenemos muchas memorias". Algunos ejemplos que pone son los siguientes:

La memoria motora: es la que hace referencia a la capacidad para volver a ser capaz de montar en bici después de años sin haber tocado una. "Cuando tú has aprendido una habilidad, es muy difícil que no vuelvas a recuperarla enseguida", aclara Mario Alonso.

La memoria emocional: un enorme impacto emocional se queda como un registro sumamente estable. El ejemplo que pone el doctor Mario Alonso es el de recordar dónde estábamos en el momento del atentado terrorista de las Torres Gemelas o el 11-M.

La memoria autobiográfica: "¿cómo sabes tú, que eres tú? Porque eres capaz de activar registros, experiencias pasadas que, de alguna manera, te hacen tener la sensación de quién eres tú", comenta el doctor.

la memoria y El Alzheimer

Mario Alonso Puig explica que "el Alzheimer empieza a producir un deterioro, sobre todo, en una de las estructuras más importantes de la memoria, que se llama el hipocampo". Esto es importante ya que la memoria a corto plazo, dentro de lo que son dos años, depende del hipocampo.

De esta manera, "no es raro que cuando uno empieza a tener ese deterioro cognitivo en el Alzheimer, empiece a olvidar las cosas que han sucedido en ese periodo de tiempo, de unos dos años, pero se acuerde bien de cosas que sucedieron antes".

Entrenando la memoria

El doctor nos explica su método para ejercitar la memoria y asegurarse de que la cuida: "Yo, por ejemplo, todos los días antes de acostarme, hago una revisión de diez cosas, mi ideal son al menos diez cosas, que han valido la pena durante el día".

Otro ejercicio para cuando está leyendo un libro consiste en pararse y preguntarse sobre lo que acaba de leer. Si no lo entiende o no lo recuerda, tiene que volver a leerlo.

Alamy Stock Photo Cuando leemos, tenemos que parar y preguntarnos si entendemos y recordamos lo que hemos leído

"Ten en cuenta que el cerebro humano pesa aproximadamente el 2% del cuerpo y consume el 20% de energía. Entonces, lo que no se usa, se pierde. Por tanto, la memoria, es muy importante trabajarla", aclara el Mario Alonso Puig.

El verdadero problema: la Atención

"¿Cómo vas a memorizar aquello que no estás prestando atención?", con esta frase, el doctor Mario Alonso Puig nos hace reflexionar sobre todas aquellas veces en las que no nos acordamos de algo que acaba de pasar, precisamente porque no estábamos atentos.

Hay que ejercitar la atención y no caer en distracciones

Hoy en día, hay una tendencia a la distracción y tenemos que entrenar tanto la memoria como la atención. Es importante tener en cuenta que la frustración, el enfado, la irritación... atacan precisamente al hipocampo. Por tanto, es importante aceptar con calma cuando, por ejemplo, hemos leído algo y no nos acordamos y volver a intentarlo prestando más atención.

Escucha la sección completa en el audio adjunto.