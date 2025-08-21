Hace una reforma en la casa que acaba de comprar y, al tirar una pared, el constructor se encuentra con este tesoro, entre lo mejor de la temporada

En plena cuenta atrás para volver a la rutina, aprovechamos la recta final de agosto para rememorar los momentos más destacados de la temporada. En esta ocasión recordamos una sección de los ' Fósforos ' muy especial, en la que le preguntábamos cómo quitar el estrés.

Loli es la primera oyente en responder. Dice que a ella le estresa, en general, esta vida tan rápida que llevamos. "Tenemos mucha información. El móvil... y llega un momento que, aunque tú no quieras, te produce estrés. En un curso que hice, nos dieron una terapia para luchar contra el estrés". Dice que tenía que cortar el churro este para ir a la playa/piscina por la mitad.

Alamy Stock Photo Una mujer utiliza su teléfono móvil durante un caluroso día de piscina

"Coges el trozo y te pones a dar golpes al ritmo de la música que te pones. Y tú a chillar. Y no veas eso lo que te alivia. Funciona, totalmente. Comprobadlo un día. Le doy todo lo fuerte que puedo, para sacar la energía negativa que tengo en ese momento", relata.

Inmediatamente después, hablamos con José. Este 'Fósforo', en las situaciones cotidianas, se estresa.

Y lo que más estrés le causa "es cuando tienes un pequeñito de 4 años, monta la típica pataleta que no puedes controlar. Eso es lo que más saca de quicio a muchos padres. Me llega mucha publicidad por el móvil para hacer cursos y luchar contra las pataletas". Y oye, le funcionó. En el curso, me dijeron que "ahora cojo, llamo a los abuelos y se me acaba el estrés".

"nos pusimos a tirar los platos que encontramos a la chimenea"

El testimonio de Tatiana también es muy particular. La oyente relata su caso. Tiene un marido que es un estrés andante por el trabajo.

Cuando se compraron una casa en 1968, tuvieron que echarla abajo "y el constructor le dio un casco de obra a mi marido, porque lo vio muy estresado, y se puso a tirar paredes. Tenía cara de felicidad. Mis hijos se unieron. En el doble techo encontraron la típica vajilla de los 70 que tenían nuestras abuelas. Bajaron todos los platos. Y la casa tenía una chimenea. Nos pusimos a tirarlos a la chimenea".

Por tanto, lo que se encontró el constructor y su marido fue esa vajilla que era un auténtico tesoro de la época, pero que, al final, no le encontraron partido alguno y acabaron rompiendo esos platos.

Gustavo, por otra parte, nos llama desde Torrevieja . Reivindica que "debería estar cubierto por la Seguridad Social el viajar en moto. Es el mejor sistema para cuando tienes estrés o estás nervioso. Si te pierdes por carreteras comarcales, es lo mejor. Sales totalmente relajado y feliz".

Alamy Stock Photo Un motorista toma una curva cerrada con su moto en el puerto de Navalmoral, provincia de Ávila.

Por último, recogemos el testimonio de nuestra querida Estrelli. Una oyente VIP. Llama de nuevo. "Parece que estoy ahí sentaíta en la silla. Con el micrófono. Yo me compraba una silla de playa y me iría a ese rinconcito a veros y a escucharos", relata. Añade, respondiendo al tema del día, que a ella le da estrés la vida.