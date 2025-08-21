Nacho Peña señala al jugador del Real Madrid que "valía 120 millones y ahora ni 70": "Cree que le puede dar la vuelta"

El presente de Rodrygo Goes en el Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes debates del vestuario blanco y de la afición. El brasileño arrancó la temporada como la terminó: sin apenas protagonismo. Su pérdida de peso en el equipo comenzó tras la final de la Copa del Rey, cuando fue sustituido al descanso y nunca volvió a recuperar un papel relevante en LaLiga. Desde entonces, apenas ha sumado 95 minutos en el Mundial de Clubes, un escenario que refleja su caída en la rotación.

Más sobre el Real Madrid Las obras en el Santiago Bernabéu para el partido de la NFL y la insonorización

En el programa El Partidazo de COPE, Nacho Peña analizó con crudeza la situación. “Yo veo difícil que alguien llegue con el dinero que quiere el Real Madrid, que ponga 70, 80, 90, 100 millones encima de la mesa”, explicó el periodista. Y añadió con contundencia: “Hace seis meses valía 120, pero es que ahora mismo no creo ni que te pongan 70”.

Según ha publicado COPE, el club no ha pedido al futbolista que busque salida. No obstante, si llega una oferta importante y Rodrygo decide marcharse, el Real Madrid no pondrá trabas a su salida. La decisión, por tanto, depende del propio jugador.

La confianza de Rodrygo

El brasileño, pese a las dificultades, transmite a su entorno que todavía puede revertir la situación. “Rodrygo transmite un poco que se ve capaz de darle la vuelta”, confesó Peña, aunque reconoció que tiene dudas sobre su fortaleza anímica. “Si el año pasado era titularísimo, pero siempre sintiéndose el primer damnificado, imagínate ahora siendo el cuarto. ¿Va a estar lo suficientemente fuerte anímicamente? Yo tengo mis dudas, ojalá lo esté”, señaló.

EFE El jugador del Real Madrid Rodrygo Goes (i) durante el entrenamiento del equipo este lunes en Valdebebas para preparar el estreno liguero del equipo blanco ante Osasuna

La llegada de Bellingham y el crecimiento de jugadores como Brahim Díaz o Mastantuono han reducido aún más sus opciones. Ante Osasuna, por ejemplo, no disputó ni un minuto pese a calentar durante gran parte de la segunda parte. La decisión de Xabi Alonso fue clara: “Con Rodrygo no ocurre nada, cuento con él, es solo un partido. No hay que hacer una lectura demasiado a futuro”, aseguró el técnico.

El futuro inmediato

La incertidumbre rodea al delantero, que ha pasado de ser indiscutible en Champions y Liga a convertirse en un suplente habitual. Sin embargo, el mensaje del entorno del jugador es claro: no piensa en salir del club en este momento. El Real Madrid tampoco quiere venderlo, pero la puerta quedaría abierta en caso de una propuesta irrechazable y la voluntad expresa de Rodrygo.

Nacho Peña lo resume con una frase que resuena entre los seguidores blancos: “El Real Madrid no va a regalar al futbolista, ¿quién sabe el año que puede hacer? Si le recupera Xabi Alonso y le encuentra un hueco…”.

El brasileño, de momento, espera su oportunidad para volver a brillar. Cree que puede hacerlo, aunque su presente demuestra que nada será sencillo en un equipo que pelea por todos los títulos y donde la competencia es feroz.