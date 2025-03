El ejercicio que propone el doctor Mario Alonso Puig para afrontar una discusión: "Consecuencias terribles"

Cada viernes, Mario Alonso Puig charla con Alberto Herrera y todos sus oyentes para analizar el comportamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente y darnos los mejores consejos para afrontar las distintas situaciones que se nos presentan en el día a día.

En esta ocasión, durante el espacio de 'Herrera en COPE' hablamos del estrés, cómo hacerle frente y sus consecuencias. Adentrándonos en este asunto, surgen las situaciones en las que sale a la luz nuestra peor versión, desatándose el enfado y la ira.

Lo que debes hacer en un momento de ira

En este contexto, el doctor aconseja un ejercicio para afrontarlo: "Yo le voy a hacer una recomendación a una persona si pasa por un momento intenso de ira, que no abra la boca, que salga a la calle y se ponga a andar como un poseso por lo menos durante 20 minutos, porque es el tiempo que hace falta para cambiar la química del cuerpo".

Pero no sirve con un paseo común: "Andando deprisa. 20 minutos para que empiece a cambiar la bioquímica del cuerpo, porque en el momento en el que esa persona está lleno de ira, primero no debe abrir la boca porque las consecuencias son terribles. Y tampoco se va a poner en ese momento a meditar porque el cerebro le va a estallar. Entonces lo que yo le recomiendo es ir por la vía física".

Según asegura Mario Alonso Puig, "al cabo de 20 minutos, media hora, ya empieza por lo menos a sosegarse. Al sosegarse empieza a tomar claridad mental y dice, qué barbaridad, ¿cómo me he puesto por esto? Menos mal que no ha abierto la boca. Hay que resistir esa tentación".

Cómo afrontar el estrés

En cuanto al estrés, en primer lugar, el doctor aclara que, de por sí, no es malo. Sin embargo, sí que puede ser perjudicial vivir estresado y, de hecho, se puede convertir en una especie de adicción. "Las células, tenemos aproximadamente unos 60 trillones de células, las células se acostumbran a vivir, de alguna manera, bañadas en cortisol. Y llega un momento en el que se hacen adictas a lo que las daña", desarrolla.

Mario Alonso Puig distingue entre "lo que el cuerpo está experimentando, que eso es lo que es el estrés, porque ten en cuenta que el que lo descubrió, hablaba biológicamente, de hecho, casi todos los estudios que hizo, no todos, casi todos fueron en ratas" y lo que capta el cerebro y "uno lo percibe como ansiedad, como preocupación, como agobio, como angustia...".

"Bueno, yo ya daría por hecho que el primer diagnóstico que tenemos que hacer es que estamos todos con estrés crónico", sentencia el doctor Mario Alonso Puig.

