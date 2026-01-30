Mario Alonso Puig, médico: "Los hijos deberían llamar a los padres pero yo recomiendo a una madre que sea proactiva, a un hijo no le va a incomodar"

La emotiva carta de una madre que sufre el síndrome del nido vacío ha servido como punto de partida para una profunda reflexión en el programa Herrera en COPE. En la misiva, la oyente describe cómo el silencio ha llenado su hogar tras la marcha de sus tres hijos, una casa que antes era un caos de risas y vida y que ahora se ha convertido en un “bálsamo de tranquilidad” que duele. Este testimonio ha dado pie a que el doctor Mario Alonso Puig, en su sección habitual 'Reflexionando con Mario Alonso Puig', ofrezca una serie de claves para afrontar esta nueva etapa vital.

Una mezcla de orgullo y soledad

Ante este sentimiento, que la propia madre califica de contradictorio, el doctor Alonso Puig ha querido normalizarlo. “Es normal tener estas emociones, que parece que están confrontadas, y en realidad no es así”, ha explicado. Por un lado, ha destacado el sentimiento de orgullo por la labor cumplida y por ver a los hijos “volar”; por otro, ha calificado de “muy humano” el dolor por la pérdida de la familiaridad y porque parte de la familia ya no está físicamente presente.

El conferenciante ha aconsejado a los padres en esta situación ser proactivos y no limitarse a esperar la llamada de los hijos, sino también buscarlos. Además, ha subrayado que esta etapa es una gran oportunidad para recuperar aficiones e ilusiones aparcadas por la crianza. “Es un momento para empezar a retomar esas ilusiones. Son momentos que, al principio, uno los siente como un poco extraños, pero poco a poco cada vez se va familiarizando con esta nueva manera de vivir”, ha señalado.

El tiempo y el sentido de la vida

A raíz de esta idea, el presentador Alberto Herrera ha compartido su visión sobre la paternidad, afirmando que el tiempo dedicado a sus hijos ha sido una “maravillosa inversión de tiempo”, a pesar de los desafíos. Mario Alonso Puig ha matizado que, si bien los hijos dan “aún más sentido a tu vida”, esta no lo pierde cuando se van. “Hay muchas personas, muchas familias, padres, madres, hombres, mujeres, que no tienen hijos y su vida tiene un profundísimo sentido”, ha aclarado el doctor.

Alamy Stock Photo Una pareja de jubilados haciendo compras en un callejón del Barri Gòtic de Barcelona

Herrera también ha introducido una anécdota sobre un actor estadounidense que, al calcular las veces que le quedaban por ver a sus padres, cambió por completo su perspectiva sobre la importancia de esos encuentros. Este cálculo, que arrojaba la escalofriante cifra de “solo 30 horas más” de tiempo compartido, evidencia cómo a menudo el “ruido de la cotidianidad hace que quizá olvidemos las cosas más importantes”, como ha apuntado el comunicador.

Redescubrir a la pareja

Finalmente, la conversación ha derivado hacia el reencuentro de la pareja una vez que el proyecto vital deja de girar en torno a los hijos. Mario Alonso Puig ha enfatizado que la pareja es “la persona más importante de tu vida”, aquella con la que se avanza en un proyecto común. Sin embargo, ha advertido de que si la relación se ha descuidado, centrando todo el esfuerzo en los hijos o la profesión, los cónyuges pueden acabar sintiéndose como “dos extraños”.

Afortunadamente, según el doctor, estos lazos pueden repararse y reconstruirse. “Quizás sea el momento de empezar a cuidar de nuevo más a tu pareja”, ha concluido. Una reflexión que ha llevado a Alberto Herrera a tomar una decisión inmediata y personal: “Voy a llamar a mi madre ahora, después de esta conversación”.