Paco González reclama más protagonismo para Brahim Díaz en el Real Madrid: "Viene de tener una presencia residual durante la temporada"

Una espectacular jugada de Brahim Díaz en el partido de Champions League frente al Manchester City ha servido para poner sobre la mesa su nuevo rol en el Real Madrid en la presente temporada. Así lo ha analizado Paco González en 'Tiempo de Juego', donde ya había advertido de su posible impacto antes del encuentro: "Os lo he dicho al principio, Brahim era un hombre hoy importante".

De actor secundario a pieza clave

El director del programa ha hecho hincapié en la radical transformación del malagueño. Según ha explicado, Brahim ha pasado de tener una "presencia residual en la temporada" a convertirse en una pieza determinante en el tramo decisivo. "Si no, en este momento de la temporada, es un tío fundamental", ha sentenciado con rotundidad.

El análisis también ha puesto el foco en el futuro inmediato del jugador y en cómo podría afectarle un eventual regreso a la suplencia. González ha planteado la hipótesis de que el propio futbolista sea consciente de su gran momento: "cuando de repente vea que vuelva a ser suplente, dirá, coño, pues si yo lo he bordado".

Esta situación se produce, además, en un contexto en el que el equipo sufre bajas importantes, lo que convierte a Brahim en "un futbolista más con el que contar". Su rendimiento abre un nuevo escenario para el club, que afronta su próximo compromiso liguero el domingo a las 9 de la noche frente al Atlético de Madrid.