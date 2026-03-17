"400 millones de euros de pérdidas en las reservas tras confirmarse que el AVE a Málaga no se restablecerá antes de Semana Santa"

La confirmación por parte de Adif de que el tramo del AVE afectado a la altura de Córdoba no estará recuperado hasta finales de abril ha supuesto un duro golpe para el sector turístico de Málaga. La noticia, que deja a la provincia sin conexión directa por alta velocidad para Semana Santa, pone en jaque al sector, tal y como ha explicado Juan Cubo, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO), en el programa 'La Linterna' de COPE. Esta falta de conexión directa por AVE en Semana Santa pone en jaque al sector turístico de la Costa del Sol.

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Lo que durante semanas era una previsión, "una bajada de reservas a futuro en torno al 30 por 100", ahora "se convierte en un hecho", ha lamentado Cubo. A esta caída se suma ahora la ventana de cancelación de reservas por parte de viajeros que habían confiado en que las promesas de Fomento se cumplirían y ahora se ven ante la imposibilidad de "poder viajar con normalidad".

Un impacto de 400 millones

El presidente de AVVAPRO ha cifrado el impacto económico de esta crisis. "Haciendo números con las reservas y pernoctaciones que en nuestro sector se habían dado en el mismo periodo del año anterior, la bajábamos en torno a casi 400 millones de euros como previsión", ha detallado. Una cifra que, según ha advertido, no solo afecta al sector alojativo, sino que tiene un "impacto terrible a todos los niveles" en subsectores como el ocio, la restauración y el comercio.

Quien está perdiendo credibilidad y reputación pues por desgracia son nuestras instituciones"

EFE Varios pasajeros en los andenes del AVE en la estación de Santa Justa en Sevilla

Cancelaciones por tipo de viaje

Las anulaciones están siendo desiguales según el destino y la duración de la estancia. En destinos muy urbanos como Málaga capital y para estancias cortas de apenas unos días, "está empezando a haber bastantes cancelaciones". Según Cubo, a un viajero que viene para los días centrales de la Semana Santa "no le merece la pena el trastorno que le puede suponer viajar en coche o en otro medio de transporte".

Por el contrario, en destinos de interior o ciudades de costa con estancias más largas, las cancelaciones están siendo menores, aunque la tendencia a la baja también se percibe. El perfil del turista más afectado es el nacional, que representa aproximadamente el 60 por 100 de los visitantes en estas fechas y que utiliza mayoritariamente el AVE por ser un medio "rápido y seguro".

Tenemos una oferta que es inigualable, cultural, paisajística, monumentos y bueno, es una oferta irremplazable"

EFE Piso turístico

El déficit histórico de infraestructuras

Esta crisis ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de inversión en infraestructuras que sufre la provincia de Málaga. Cubo ha recordado que el aeropuerto internacional de Málaga "está prácticamente al límite de su capacidad" y que se necesitan mejoras no solo en las vías del tren, sino también en carreteras y en la red eléctrica. En este sentido, un reciente análisis señala que el porcentaje invertido en infraestructuras cayó un 3,8% en los últimos 5 años, el menor porcentaje desde 1995.

"Hace falta invertir en infraestructuras en esta provincia que ha crecido muchísimo en su población, que ha crecido muchísimo en el turismo que que recibe, pero las infraestructuras que tenemos son las que teníamos hace pues 20, 30 años", ha denunciado el presidente de AVVAPRO. Por ello, ha reclamado al Gobierno de la Nación que "se destinen a esta provincia los recursos que se merece por ser motor económico de esta comunidad".

A pesar del daño económico y el trastorno para miles de viajeros, Cubo se ha mostrado optimista y cree que los turistas seguirán confiando en el destino: "Tenemos una oferta que es inigualable, cultural, paisajística, monumentos y bueno, es una oferta irremplazable". Sin embargo, ha señalado directamente a la Administración como la principal perjudicada en términos de imagen: "Quien está perdiendo credibilidad y reputación pues por desgracia son nuestras instituciones", que se muestran incapaces de prestar con los impuestos los servicios públicos que todos esperamos.