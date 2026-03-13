Mario Alonso Puig, médico: "Existen las sincronicidades; un día pensaba en una persona mientras esperaba en el aeropuerto y estaba sentado a mi lado"

Mario Alonso Puig, prestigioso cirujano y conferenciante, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' el poder transformador de la visualización. En la sección 'Reflexionando con Mario Alonso Puig', conducida por Alberto Herrera, el doctor ha abordado esta herramienta mental a raíz de la carta de un oyente inspirada por el testimonio del podcaster Carlos Roca, quien describió cómo una visión clara de su proyecto fue el origen del mismo durante una crisis personal.

Roca relató en su momento haber experimentado una especie de "spoiler" divino. "Hubo un día en el sofá de mi casa, en medio de la desesperanza, en la que pude ver este proyecto tal cual lo ves tú hoy en día en mi cabeza", confesó. Este testimonio, que el oyente de COPE reconoció como propio, sirvió como punto de partida para que Alonso Puig profundizara en el mecanismo de la visualización.

Neurociencia y experiencia simulada

El doctor ha distinguido dos dimensiones de la visualización. La primera, respaldada por la neurociencia, demuestra que "las mismas áreas que se activan en la visión con los ojos abiertos se activan cuando cierro los ojos y visualizo algo". Según Puig, al combinar imágenes, sonidos y sensaciones, se genera una experiencia interna que "el cerebro la vive como si realmente estuviera ocurriendo". Esto crea recuerdos de eventos imaginados, facilitando que nos atrevamos a seguir un camino que ya nos resulta familiar.

Las leyes de la manifestación y la resonancia

La segunda dimensión se adentra en un plano más metafísico, donde operan la ley de la manifestación y la ley de la resonancia. La primera sugiere que al imaginar algo con ilusión, "a nivel energético, empieza a vibrar en una nueva frecuencia" que conecta con lo que algunos llaman Dios, el inconsciente colectivo o el campo cuántico. La segunda ley, que ya formuló el filósofo Epicteto, postula que "cuando algo profundo en ti cambia, empiezas a atraer a personas diferentes a tu entorno vital".

Para ilustrar este punto, Alonso Puig compartió una experiencia personal reciente sobre sincronicidad, un fenómeno estudiado por Carl Gustav Jung. "Tenía que hablar con una persona, pero por la cantidad de viajes que tengo, era prácticamente imposible", explicó. "El día pasado, en la salita de de un aeropuerto, justo estaba a mi lado". Este tipo de coincidencias, según el doctor, son un ejemplo de cómo el universo parece resonar con nuestros cambios internos.

Puig insistió en la idea de que "no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos", citando a Epicteto, y que "la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la mente", en palabras de Einstein. Este cambio interno es lo que puede provocar que empiecen a suceder "cosas sorprendentes".

Nadie está condenado a mantenerse donde está" Mario Alonso Puig Médico

Aplicaciones prácticas: de la cirugía a los pilotos

El propio Mario Alonso Puig ha utilizado la visualización en su carrera como cirujano. Relató el caso de una operación extremadamente compleja de un tiroides del tamaño de un melón que se apoyaba sobre el corazón. "Empecé a visualizar la operación perfecta, la operación perfecta", recordó. El resultado fue una intervención fluida en la que sintió que "las manos se me movían solas", un estado que los expertos denominan 'entrar en la zona'.

Esta técnica no es exclusiva del ámbito médico. El doctor señaló que "neurocirujanos canadienses utilizan también la visualización" y que, en el contexto bélico actual, "pilotos de combate visualizan para ser capaces de reaccionar más deprisa" ante los ataques. "La visualización es una cosa que poca gente utiliza, porque le parece que es un poco extraño, pero es importante que sepamos que tiene un poder indiscutible", afirmó.

Uno de los mayores obstáculos para que este proceso funcione es "el crítico interior", esa voz que nos dice que no merecemos lo bueno que nos pueda pasar. Puig advirtió que "en cuanto empiezas a volar, de alguna manera te dice, aterriza, que esto no es para ti". La clave, según él, es no desviar la atención hacia esa "cacofonía tremenda" y mantener el foco en el objetivo deseado.

El mensaje final de Mario Alonso Puig es de esperanza: "Nadie está condenado a mantenerse donde está ni por su pasado ni por su falta de experiencia". La recomendación es cultivar la fe en un futuro ilusionante, visualizar lo que se quiere y no lo que se teme, y lograr que esa visión "nos impacte emocionalmente". Si se utiliza la "potencia brutal de la imaginación", concluye, "empiezan a pasar cosas".