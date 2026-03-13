EL PARTIDAZO DE COPE
Nacho Peña, eufórico con la goleada del Real Madrid al Manchester City: "Si con siete bajas es capaz de ganar así, puede tumbar a cualquiera"
El conjunto blanco, liderado por Fede Valverde, se acercó a los cuartos de final de la Champions League tras vencer al equipo entrenado por Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid tumbó al Manchester City 3-0 en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Un triunfo que acerca al conjunto blanco a los cuartos de final y que lideró Fede Valverde con su 'hat-trick' en lo que fue una exhibición particular del centrocampista uruguayo.
VALVERDE HÉROE DEL MADRIDISMO
"Uno sueña siempre con noche así. Y quiero agradecer a todos la confianza necesaria que me dan para estar bien y a los aficionados que siempre nos apoyan aunque estemos viviendo una temporada difícil", señaló en Movistar+.
"Cuando el equipo está unido y todos trabajamos juntos es cuando se pueden lograr grandes cosas. Y eso se notó sobre el campo", afirmaba Valverde.
Y al ser preguntado si fue su mejor partido, el futbolista del Madrid comentó: "Seguro que lo es, sobre todo por los goles. Disfruté mucho y hacía bastante tiempo que no disfrutaba de esta forma. El entrenador me pide que intente llegar desde la segunda línea y que ataque".
LA EUFORIA DE NACHO PEÑA
La victoria parece haber desatado la euforia en el madridismo y prueba de ello fueron las palabras de Nacho Peña en El Partidazo de COPE 24 horas después del partido.
"Me costó conciliar el sueño, sobre todo porque fue sorpresivo", confesaba el comentarista a Juanma Castaño. Y agregaba seguidamente: "Yo no me esperaba un espectáculo así por parte del Real Madrid. Y creo que desde aquella noche contra el Bayern Múnich con los goles de Joselu, yo no había visto que se abrieran las puertas del manicomio y que reinara esa locura de Champions por parte del Real Madrid".
Nacho Peña iba más allá y decía: "Insisto, hacía mucho tiempo que no veía esta intensidad, ganas y actitud en los futbolistas del Real Madrid".
Y para finalizar, señaló: "Y si con siete bajas son capaces de hacer esto al Manchester City, se puede poner delante el Bayern o cualquiera porque el Real Madrid es capaz de tumbarlo. Pero tiene que poner todo lo que puso sobre el campo ayer".