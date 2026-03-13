Nacho Peña, eufórico con la goleada del Real Madrid al Manchester City: "Si con siete bajas es capaz de ganar así, puede tumbar a cualquiera"

El Real Madrid tumbó al Manchester City 3-0 en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Un triunfo que acerca al conjunto blanco a los cuartos de final y que lideró Fede Valverde con su 'hat-trick' en lo que fue una exhibición particular del centrocampista uruguayo.

EFE Valverde celebra el 1-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

VALVERDE HÉROE DEL MADRIDISMO

"Uno sueña siempre con noche así. Y quiero agradecer a todos la confianza necesaria que me dan para estar bien y a los aficionados que siempre nos apoyan aunque estemos viviendo una temporada difícil", señaló en Movistar+.

"Cuando el equipo está unido y todos trabajamos juntos es cuando se pueden lograr grandes cosas. Y eso se notó sobre el campo", afirmaba Valverde.

PA / Cordon Press Erling Haaland, Ruben Dias y O'Reilly se lamentan tras un gol del Real Madrid.

Y al ser preguntado si fue su mejor partido, el futbolista del Madrid comentó: "Seguro que lo es, sobre todo por los goles. Disfruté mucho y hacía bastante tiempo que no disfrutaba de esta forma. El entrenador me pide que intente llegar desde la segunda línea y que ataque".

LA EUFORIA DE NACHO PEÑA

La victoria parece haber desatado la euforia en el madridismo y prueba de ello fueron las palabras de Nacho Peña en El Partidazo de COPE 24 horas después del partido.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

"Me costó conciliar el sueño, sobre todo porque fue sorpresivo", confesaba el comentarista a Juanma Castaño. Y agregaba seguidamente: "Yo no me esperaba un espectáculo así por parte del Real Madrid. Y creo que desde aquella noche contra el Bayern Múnich con los goles de Joselu, yo no había visto que se abrieran las puertas del manicomio y que reinara esa locura de Champions por parte del Real Madrid".

Nacho Peña iba más allá y decía: "Insisto, hacía mucho tiempo que no veía esta intensidad, ganas y actitud en los futbolistas del Real Madrid".

Y para finalizar, señaló: "Y si con siete bajas son capaces de hacer esto al Manchester City, se puede poner delante el Bayern o cualquiera porque el Real Madrid es capaz de tumbarlo. Pero tiene que poner todo lo que puso sobre el campo ayer".