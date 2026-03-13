José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Tras la borrasca Regina, entra una masa de aire frío que trae un descenso generalizado de las temperaturas; especialmente acusado en estas zonas"

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado la previsión del tiempo para los próximos días en el programa 'Herrera en COPE', en una conversación con Carlos Herrera. Tras una tregua meteorológica después del paso de la borrasca Regina y una DANA, el experto ha explicado en los micrófonos de COPE que el tiempo está a punto de dar un giro radical este fin de semana. Durante la jornada de hoy viernes, el panorama será muy parecido al de ayer, con un ambiente soleado y temperaturas agradables. No obstante, todo empezará a cambiar a partir del sábado.

Según Maldonado, los valores termométricos serán superiores a los 20 grados en muchas zonas. Las máximas se esperan en Sevilla y Murcia, con 23 grados, y en Córdoba, Huelva y Alicante, con 21. En Bilbao se llegará a los 20 grados. La excepción será el tercio superior, "donde abundarán las nubes, debido a la llegada de un frente, que producirá algunas precipitaciones débiles en esa zona".

Desplome térmico y temporal el sábado

más claves del tiempo Se prevé una primavera dentro de la normalidad en Extremadura tras un invierno de récord

El sábado, "la entrada de una masa de aire procedente de latitudes altas traerá consigo un descenso generalizado de las temperaturas". Este desplome será especialmente acusado en el norte. El meteorólogo ha puesto un ejemplo claro: en Bilbao, la máxima "no pasará de los 11 grados", frente a los 20 del viernes. Además, un frente dejará precipitaciones débiles en la mitad norte y la zona centro, que podrían afectar también al norte de Extremadura.

En cuanto a la nieve, Maldonado ha indicado que "puede nevar en las cumbres de la Cordillera Cantábrica y en el Pirineo navarro". También se espera un día ventoso, con vientos del norte al noroeste y mal estado de la mar en Galicia. "Habrá temporal en la zona marítima de Finisterre, con olas de 5 a 6 metros", ha advertido el experto.

Habrá temporal en la zona marítima de Finisterre, con olas de 5 a 6 metros" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Para el domingo, la situación mejorará. Solo se producirán "algunas precipitaciones de escasa cuantía en el litoral Cantábrico y en la cuenca alta del Ebro". Los vientos del norte seguirán soplando, pero con menos fuerza, y las temperaturas tenderán a subir ligeramente. Podría nevar algo en el Pirineo.

EFE Vista este martes del pueblo de Grazalema (Cádiz), donde esta noche se activa la alerta roja en espera de abundantes precipitaciones

El tiempo respetará las Fallas

La mejor noticia ha llegado con el pronóstico para la próxima semana, clave para las fiestas de Valencia. Maldonado ha avanzado que "van a predominar, en general, los cielos con pocas nubes" y un ambiente soleado en muchas zonas. Por tanto, "los valencianos podrán disfrutar de las Fallas sin que haya condiciones meteorológicas que alteren el disfrute", ha concluido.

Mientras tanto, Carlos Herrera ha contado desde Valencia que hoy aprovechará para ver una 'Mascletà' antes de una agenda ajetreada que le llevará de vuelta a Sevilla y después a Barcelona "para inaugurar el nuevo estudio". El comunicador también ha compartido sus vivencias de Cuaresma en Sevilla, participando en actos de su hermandad, la Candelaria, y visitando otras como la Redención o los Terceros.