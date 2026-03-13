Rosa Ana Morán, fiscal jefe antidroga: "A España están llegando nuevas sustancias estupefacientes y hay más cocaína que nunca a partir de la pandemia"

La fiscal jefe antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, ha lanzado una seria advertencia sobre el estado actual del narcotráfico en el país. En 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, ha asegurado que "hay más cocaína que nunca a partir de la pandemia", una situación que se suma a la llegada de nuevas sustancias estupefacientes y un aumento generalizado del cannabis y el hachís. Morán ha resumido el escenario actual con una frase de la agencia europea contra la droga: "Everything, everyone, everywhere".

España, un punto de entrada clave

Morán ha explicado que, aunque tradicionalmente puertos como Rotterdam o Amberes son los principales en Europa, España se ha consolidado como "un punto de entrada importantísimo". Los puertos de Valencia, Barcelona, Algeciras y Vigo son cruciales, pero las organizaciones criminales también utilizan cada vez más puertos pequeños para introducir la mercancía, dificultando su control. Esta situación geográfica convierte al país en un enclave estratégico para los traficantes.

A la red de puertos se suma una nueva amenaza: "El tráfico marítimo". "El Atlántico está lleno de todo tipo de embarcaciones, y nosotros tenemos muchas costas", ha señalado la fiscal. En este contexto, ha destacado el papel de las Islas Canarias como parte de la ruta africana y la proliferación de narcolanchas que acercan la droga a las costas españolas, lo que supone "muchos retos que afrontar".

EFE Una narcolancha varada en la playa de la Herradura, en Granada

Un reto "casi al nivel del terrorismo"

La fiscal jefe antidroga ha insistido en que el objetivo no puede ser únicamente incautar cargamentos. "Necesitamos, insistimos, luchar contra las organizaciones criminales", ha afirmado. Para Morán, detener a la tripulación de una embarcación, a quienes considera en muchos casos "hasta esclavos", no es suficiente. La clave es "encontrar a los últimos responsables y, sobre todo, quitarles el dinero".

Sin embargo, estas investigaciones financieras y de las cúpulas son "muy difíciles y muy complicadas". Morán ha apuntado a las dificultades para mantener el secreto de las actuaciones, una herramienta fundamental que choca con ciertas garantías procesales. Por ello, considera que España debe asumir que tiene un problema grave y replantearse su estrategia con modificaciones legales, ya que "la organización criminal es ahora un reto casi al nivel del terrorismo".

La organización criminal es ahora un reto casi al nivel del terrorismo" Rosa Ana Morán Fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional

Las narcolanchas, convertidas en parte del paisaje en zonas como la costa gaditana, son otro de los grandes desafíos. Aunque desde 2018 su mera tenencia es delito, su erradicación es compleja. "Un estado no se puede permitir ese reto continuo al orden", ha sentenciado Morán, quien aboga por endurecer las penas para actividades como el petaqueo, el suministro de combustible a estas embarcaciones.

Corrupción, violencia y reforma judicial

El aumento de la violencia es otra de las consecuencias directas del poder del narco, con grupos que emplean "armas de guerra" como fusiles AK-47. Aunque la fiscal cree que España aún no está al nivel de México o Colombia, advierte que "hay que ver lo que tienen otros para prepararse". A esto se suma el problema de la corrupción, capaz de infiltrarse en las instituciones y en los cuerpos policiales.

EFE La Guardia Civil desplega un gran dispositivo contra la droga en la ciudad riojana de Arnedo, La Rioja

"Eso sí que me preocupa extraordinariamente, el tema de la corrupción", ha confesado Morán, destacando la importancia de la colaboración con las unidades de asuntos internos para atajar estos casos. Ha explicado que es muy difícil investigar la corrupción en lugares pequeños, donde las filtraciones son un riesgo constante, y por eso propone una reforma judicial para centralizar más casos en la Audiencia Nacional.

La solución, según la fiscal, pasaría por imitar el modelo de Francia, creando juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado por todo el territorio. Esta medida, contemplada en la ley de eficiencia procesal, permitiría "investigar mejor, con más medios, con más conciencia y con más conocimiento" para hacer frente a una lacra que no deja de crecer en España.