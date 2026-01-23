Juanma (43): "La gente cree que mañana va a facturar miles de euros por pensar en abrir un bar, pero el éxito está en las horas trabajando en la sombra"

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Reflexionando con Mario Alonso Puig' conducida por Alberto Herrera, se ha dado lectura a la carta de un oyente que ha generado una profunda reflexión. Juanma, de 43 años, ha compartido una experiencia vital sobre sus proyectos fallidos y cómo su percepción del éxito ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo, una constante lucha, según sus palabras, entre lo que cree que puede hacer y lo que realmente hace.

Desde los veinte años, Juanma ha soñado con "hacer grandes cosas". Entre sus intentos se encuentran proyectos como crear una marca de camisetas para vender por internet, comprar productos para revenderlos más caros o incluso montar un bar de copas con amigos. Sin embargo, confiesa, "no he terminado nada". Esta frustración le ha llevado a una conclusión clave que ha querido compartir con el doctor Mario Alonso Puig y los oyentes del programa.

M. Dylan Terraza de un bar

La trampa de contarlo en voz alta

Juanma ha entendido que el problema nunca fue la falta de ideas, sino la "falta de trabajo y de esfuerzo". En su carta, expone una crítica a la cultura de la apariencia y la autocomplacencia: "Nos creemos que las cosas se construyen solas, por decirlas en voz alta, por contar tus planes a alguien y por creer que tú eres más especial que nadie".

El oyente describe cómo este mecanismo se convierte en una mentira que tú has creado, con la que se acaba convenciendo a uno mismo de un éxito inminente, como "estar facturando miles de euros en tu bar de copas o vendiendo miles de camisetas". Una ilusión que, según él, sustituye al esfuerzo real y necesario para alcanzar cualquier meta.

El éxito es otra cosa

Con la madurez, la perspectiva de Juanma ha virado hacia una definición más íntima y realista del triunfo. Para él, ahora el éxito no tiene que ver con la fama o el dinero, sino con la satisfacción personal. "Conforme vas cumpliendo años, te das cuenta de que el éxito tiene forma de estar satisfecho contigo mismo por haberlo dado todo al intentarlo, y no se parece en nada a lo que nos venden por ahí", relata en su escrito.

Asimismo, destaca que el verdadero valor se encuentra en el proceso y la perseverancia. "El éxito casi siempre está en lo que nadie ve, en las horas trabajando, en las sombras y en las veces que pensabas que no, pero lo volvías a intentar porque sabías que sí", afirma, poniendo el foco en el sacrificio y la resiliencia.

Finalmente, Juanma lanza una pregunta directa al doctor Mario Alonso Puig, buscando una explicación científica a este autoengaño. Quiere entender por qué "el cerebro nos juega una mala pasada cuando contamos que haremos esto o lo otro, y nos trata de convencer de que sí, cuando, en realidad, todo está en el esfuerzo y el trabajo que pongas detrás". Una cuestión que abre el debate sobre la psicología del esfuerzo y la procrastinación.