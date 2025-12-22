Silvia, dueña de un bar en Barcelona: "Pagar a una persona es carísimo. Un sueldo de 1.300 euros más la Seguridad Social se va a 2.000, tienes que vender muchos cafés para que sea rentable"

En España hay más de 180.000 bares, una cifra casi cinco veces superior a la de colegios y 13 veces más que centros de atención primaria, según datos del año 2024. Un negocio muy sacrificado en el que el dueño debe lidiar con clientes y trabajadores, horarios complicados y servicio durante los fines de semana y los días festivos.

Silvia es uno de los muchos autónomos de nuestro país que regentan un bar. En su caso se llama 'Bar restaurant Esport', está ubicado en Barcelona y lleva desde 2009 trabajando en él. Fue su familia quien cogió el negocio inicialmente y, años después, se lo quedó ella.

Hemos podido conocer su testimonio a través de un vídeo publicado en el canal de YouTube de Eric Ponce, que ha reflejado la "cruda realidad de montar un bar en España" hablando con varios dueños que regentan este tipo de negocio tan popular en nuestro país.

Ricardo Rubio / Europa Press Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid

La inversión inicial

Uno de los aspectos más desconocidos a la hora de montar cualquier negocio es la inversión inicial que requiere. En el caso de un bar, varía en función de la reforma que tengas que realizar, si se trata de un traspaso, las licencias que tengas que pedir, etc.

Los propietarios que podemos escuchar marcan una horquilla que va desde los 30.000 hasta los 100.000 euros. Por ejemplo, a la familia de Silvia le costó 33.000 euros en el año 2009, mientras que José Antonio habla de unos 50.000 euros, incluyendo los permisos y Víctor invirtió cerca de 100.000 debido a la gran reforma que tuvo que hacer.

Respecto a la competencia, Silvia explica que no tiene, ya que en su bar sirven menús del día y no hay ningún otro local cerca que también los ofrezca. Por su parte, José Antonio explica que tiene varios chinos cerca: "No tengo nada en contra de ellos, pero se gestionan de otra manera, trabajan 7 días a la semana y 366 días al año".

Alamy Stock Photo Una cuenta pagada en efectivo de bar/comida dejada en un plato de servicio con el recibo sobre la mesa del restaurante.

lo más difícil de gestionar en un bar

A la pregunta de qué es lo más difícil de gestionar en un bar, varios propietarios se han referido al personal contratado, ya que resultado complicado encontrar a gente dispuesta a trabajar en hostelería, con lo que supone en cuanto a tiempo, horarios y esfuerzo.

Por su parte, Silvia pone el foco en la parte económica y es pagar a un empleado implica un gasto fijo al mes realmente importante.

"Pagar al personal es carísimo. El sueldo de una persona son unos 1.300 euros, más la Seguridad Social, se te va a 2.000. Solo una persona, si tienes dos son 4.000. Tienes que trabajar mucho y vender muchos cafés para que te salga rentable", asegura la autónoma.