Paco Torelló, viticultor: "Les puedo decir que nos podemos sentir muy orgullosos de nuestro cuerpo sanitario; maravillosa la coordinación entre ellos"

Se llama Paco Torelló abrió su casa familiar la otra noche en la que un tren de Rodalies chocó contra un muro.

El propio Torelló pudo ver con sus propios ojos cómo el accidente, en el que murió el maquinista, pudo ser mucho peor. En sentido contrario y directo hacia el tren de pasajeros, iba un mercancías al que, afortunadamente le dio tiempo a frenar.

A partir de ese momento, la casa de los Torelló, unos excelentes viticultores que elaboran vinos y grandes espumosos, se convirtió en un hospital de campaña, en el hogar que en ese momento necesitaban los heridos.

Y otra cosa que quiere que sepamos. Lo bien cuidados que estamos y lo bien coordinados que estuvieron policías y sanitarios. Podemos estar orgullosos y tranquilos.

Torrelló viticultors

Y orgullosos de Vds también, Paco. De su hospitalidad, de los cafés, del agua, de las mantas y, sobre todo, del calor en medio de tanto frío.

SITUACIÓN FERROVIARIA EN ESPAÑA TRAS ADAMUZ Y EL ACCIDENTE EN RODALIES

Este accidente se enmarca en una situación de caos ferroviario que afecta al servicio de Rodalies en Cataluña. Este lunes se ha producido la suspensión del servicio en dos ocasiones debido a una incidencia en el centro de control de Adif, generando una confusión total en las estaciones. Los viajeros que se vieron envueltos en el siniestro cerca de la casa de los Torelló son un reflejo más de la crisis que vive la red ferroviaria.

Mientras los servicios de emergencia actuaban con una coordinación elogiada por los testigos, en el resto de la red miles de usuarios sufrían las consecuencias de la paralización del servicio. La incidencia, cuya causa Adif todavía está investigando, se suma a una serie de problemas que han llevado a la compañía a inspeccionar puntos con riesgo de incidencias en la infraestructura para garantizar la seguridad, una medida que no ha evitado este último y fatal acontecimiento.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, informaba posteriormente de que el servicio de Rodalies se reanudaba a las 7.05 horas al resolverse la incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif y que, de esta manera, los trenes habían empezado a circular de nuevo y el servicio se iría recuperando de forma progresiva.

No obstante, apenas 10 minutos después Renfe ha informado de que se ha vuelto a reproducir la incidencia en el centro de control de Adif y que se ha vuelto a suspender la circulación de trenes.