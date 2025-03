El consejo del doctor Mario Alonso Puig para salir de un bloqueo mental y encontrar tu camino: "La única manera"

Tenemos claro que todo el mundo quiere tener éxito, al igual que todo el mundo quiere ser feliz. Sin embargo, encontramos problemas cuando pretendemos definir estas dos palabras.

Este viernes en 'Herrera en COPE' reflexionamos con el doctor Mario Alonso Puig para descubrir más acerca del éxito y entenderlo mejor. Este asegura que lo primero que tenemos que hacer es definir o "redefinir lo que es la palabra éxito".

"Yo creo que la palabra éxito solo la puede redefinir uno mismo", aclara Mario Alonso Puig. Además, pone como ejemplo una historia personal de cuando dio clase en un máster: "Una de las participantes, hablando de escritores, me dijo, yo tengo un amigo que es escritor, bueno, es un fracaso como escritor".

Cuando Mario Alonso Puig le preguntó que por qué era un fracaso, esta le explicó que era porque había escrito un libro, pero solo había vendido 60 ejemplares. Sin embargo, esta persona estaba feliz y el doctor le explicó a su alumna que no había que equiparar el éxito con la venta de ejemplares, ya que "para esta persona escribir un libro era un éxito y de momento ha vendido 60".

Éxito, Fracaso y errores

"Tampoco el éxito o el fracaso, por decirlo de alguna manera, son elementos fijos", concluye Mario Alonso Puig. Por este motivo, hay que ser cuidadoso de no poner la etiqueta del éxito o el fracaso en base a un juicio rápido.

Para el doctor, el mayor éxito es el ser, nunca el tener. "El ser quien estás llamado a ser, con la grandeza con la que fuiste puesto, con la que fuiste puesta en este planeta. Vivir de acuerdo a quien eres de verdad, no a quien te crees que eres, sino a quien eres de verdad".

La distinción entre error y fracaso es importantísima para el doctor. "Si sólo te quedas con el sabor amargo del error, si sólo te quedas con eso, eso es un fracaso y volverás a cometer el mismo error", explica Mario Alonso Puig.

"Si tú aceptas el dolor del error, nadie comete errores porque sí, asumes ese error y dices, es cierto, cometí un error, ¿qué puedo aprender de esto? Puedes convertirlo en una de las mejores oportunidades de tu propia vida".

Por qué hay personas que se sienten atascadas

Hay ocasiones en las que no tenemos claro cuál es el camino correcto que tenemos que seguir para alcanzar el éxito y Mario Alonso Puig explica que la "única manera de encontrar tu camino es probar distintas vías. Porque si esperas a tener perfectamente trazado el camino, nunca darás un paso".

Por esto vuelve a destacar la importancia de aprender de los errores que cometemos. De esta manera, cuando hay situaciones en las que nos sentimos atascados es porque caemos en querer encontrarlo todo de repente.

"Su relación con el error no es una relación correcta, no es fácil de entrada, sobre todo cuando es una persona joven, saber exactamente hacia dónde dirigir sus pasos. Lo importante es no dejar de caminar", aclara el doctor.

El doctor Mario Alonso Puig concluye explicando que "estamos demasiado apegados a los sentidos y no nos damos cuenta de que cuando tú haces algo de una forma apasionada, con verdadero interés, con entusiasmo, lo ordinario lo conviertes en extraordinario".

Vuelve a escuchar la sección completa en el audio adjunto.