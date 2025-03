El consejo del doctor Mario Alonso Puig para cuando un amigo te pregunta si debe volver con su expareja: "Mucho cuidado"

De un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda un concepto que puede que le llame la atención. Se llama Rage Rooms, salas de rabia. Es una cabina en la que entras, pagas un precio por cierto tiempo, 20 minutos, por ejemplo, y en la que puedes gritar o romper cosas para liberar estrés.

Como todos los viernes, en 'Herrera en COPE' reflexionamos con Mario Alonso Puig sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta semana, hablamos sobre el enfado y cómo resolver conflictos.

El doctor explica que "hay veces que una palabra, un tono de voz, una manera de mirar e incluso una manera de vestir tienen la capacidad de activar algo que es el trigger y producen una reacción en 80 milésimas de segundo".

Esta reacción "viene de la resonancia, de eso que te ha dicho tu hermana, que me ha dicho mi hermano, que ha dicho el vecino con algo que tenemos a nivel inconsciente...".

"Nadie podrá enfadarte sin tu consentimiento"

El doctor aclara que ese consentimiento "no siempre es a nivel consciente. Si te das cuenta, no es que haya un proceso cognitivo, mental de mira este se ha parado en naranja. Y entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza y te pones como una moto y te enfadas. Es un proceso automático".

"¿Y cómo lo sabemos? Porque inmediatamente el cuerpo reacciona. Es una reacción corporal. Has tocado algo donde a lo mejor se ha activado una herida de alguien que le impidió llegar a un sitio y eso le produjo un gran dolor" explica Mario Alonso Puig.

En este caso, comenta que "o tienes preparado una estrategia para poner en marcha inmediatamente dicha estrategia y que no vaya escalando o se te queda la mano pegada al claxon".

¿Deberíamos participar en conflictos ajenos?

A veces tenemos mala experiencia cuando hacemos valoraciones sobre el conflicto que ha tenido alguien con otra persona, un amigo con su novia, por ejemplo, y luego ha vuelto con la novia. Entonces te das cuenta de que todas esas cosas que dijiste para intentar tranquilizarle se han vuelto en tu contra.

El doctor es partidario de "un proceso de hacer lo que se llama life coaching. Es decir, es ayudarle a la persona a ver lo que no está viendo. Es decir, no darle consejos, no darle una valoración, no darle una apreciación, sí una empatía.

"Una vez que uno ha empatizado, yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de dar consejos, de hacer valoraciones. Lo que hay que hacer es preguntas" explica Mario Alonso Puig.

"¿Ha habido alguna vez en la cual has dicho algo de lo que te has arrepentido y lo has dicho realmente porque estabas en una situación por dentro con un paisaje interno de lo más tormentoso? Sí. Entonces tú le invitas a recapacitar".

Mario Alonso Puig explica que la "responsabilidad de lo que haga no puede venir del consejo que le has dado. De la valoración que le has hecho. Sino de su propia toma de conciencia. No le das la respuesta si no me pregunta".

