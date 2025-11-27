Durante su conversación con Alberto Herrera, Morla ha analizado los crecientes indicios de una posible burbuja económica en el sector y ha detallado cómo se ha producido el primer ciberataque masivo ejecutado por una IA de forma autónoma.

Una burbuja en ciernes

Cada vez más voces autorizadas alertan sobre una burbuja en la inteligencia artificial. El propio Mark Zuckerberg, creador de Meta, ha admitido que es bastante posible, aunque matizando que la demanda podría sostener el crecimiento. A esta preocupación se suma Michael Barry, el inversor que anticipó la crisis de 2008, y el Banco Central Europeo, que recientemente ha advertido sobre las “valoraciones exageradas” de las empresas tecnológicas.

El crecimiento de las compañías de IA ha sido desatado. El caso más paradigmático es el de NVIDIA, que se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo con una valoración de 4 billones y medio, una cifra comparable al PIB de Alemania. Como ha explicado Morla, este gigante de los chips no es el único, y la tendencia creciente la comparten otros actores como Microsoft, OpenAI o Meta.

La clave del debate, según el experto, es que la mayoría de estas empresas no son rentables todavía. OpenAI, la creadora de ChatGPT, podría convertirse en la empresa más grande del mundo si logra que su modelo de pago se imponga, pero eso no ha pasado todavía. El crecimiento económico de Estados Unidos, de hecho, se apoya casi exclusivamente en el sector de la inteligencia artificial.

Si hay una burbuja de la inteligencia artificial, está empezando ahora" Jorge Morla Experto en tecnología

Hoy por hoy, la única compañía que mueve dinero contante y sonante es NVIDIA, que vende un producto físico: los chips. El resto del ecosistema se basa en inversiones y proyecciones de futuro, creando una “economía circular que mantiene el circuito del dinero”, donde NVIDIA invierte en otras empresas de IA, aumentando el valor de ambas. Jorge Morla opina que "si hay una burbuja de la inteligencia artificial, está empezando ahora", y el riesgo llegará si el avance tecnológico se estanca mientras la inversión sigue proyectando un crecimiento que no llega.

La automatización del ciberdelito

La otra cara de la moneda es el uso malicioso de esta tecnología. La empresa Anthropic, rival de OpenAI, ha destapado lo que parece ser el primer ciberataque masivo ejecutado por una IA sin intervención humana. Según han desvelado, un grupo vinculado a China ha utilizado agentes de IA que toman decisiones por sí mismos para lanzar una campaña de espionaje a escala global.

Estos agentes autónomos son capaces de planificar, ejecutar tareas, corregirse y tomar la mejor decisión para superar barreras de seguridad, ha explicado Morla. "Los modelos actuales no solo hablan contigo y te responden a preguntas, es decir, pueden planificar, ejecutar tareas, corregirse", y los atacantes han usado esta capacidad para su campaña. La IA se encargó de todo el proceso: recopilar contraseñas, analizar datos y escribir código maligno por sí misma.

La ofensiva tuvo como objetivo a 30 entidades a nivel global, incluyendo grandes tecnológicas, bancos, instituciones financieras y agencias gubernamentales. El método consistió en manipular a Claude, la IA de Anthropic, para que creyera que estaba colaborando con un empleado de alto rango. Este hito supone la entrada en una nueva era que Morla ha definido como la “automatización del delito”.

El mercado negro de la IA

El problema se agrava con la existencia de un mercado negro de la inteligencia artificial, donde se distribuyen modelos sin los filtros ni las salvaguardas éticas de las herramientas convencionales como ChatGPT o Gemini. Google ha alertado de que grupos de ciberdelincuentes están creando sus propias IA para hacer el mal, como una versión falsa llamada DeepSnake que suplanta a la original e instala software malicioso en los ordenadores de las víctimas.

Según la información de Google, los principales grupos detrás de estos ataques tienen su base en países como China, Corea del Norte, Rusia e Irán. La conversación en 'Herrera en COPE' ha concluido con una reflexión sobre el marco ético y el fenómeno humano que supone una tecnología capaz de generar imágenes indistinguibles de la realidad, pero también de automatizar el crimen a una escala nunca antes vista.