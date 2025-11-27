Alfredo Relaño pone en duda que Bellingham tuviera problemas musculares: "Eso era un bulo, ahí hay algo que ocultar bajo la alfombra, es que no me lo creo"

Dentro de la lista de cosas 'raras' que pasaron este miércoles en el partido que disputó el Real Madrid en suelo griego frente a Olimpiacos, hay una que trajo de cabeza al periodista Alfredo Relaño, tal como constantó con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

"El partido de hoy a mí me deja la impresión de que sigue sin ligar la mayonesa", explicó Relaño a modo de símil para hacer ver que la unión entre el entrenador y el vestuario sigue sin parecer cuajar en condiciones.

El caso es que, al margen de las dudas que a Relaño le deja la línea defensiva del Real Madrid, hay otro asunto más preocupante para él: "Me deja, además, la duda del bulo ese de Bellingham... Hay algo ahí enterrado enterrado bajo la alfombra. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que tenía contractura?", se pregunta un Relaño desconcertado que no se cree que Bellingham tuviera lesión alguna si salió en la segunda parte.

"Entonces, ¿Bellingham tenía sobrecarga y luego sale, cuando ganaba el partido? ¡Eso no cuela!", exclamó indignado Alfredo Relaño.

EL REAL MADRID INSISTIÓ: BELLINGHAM ESTABA TOCADO

Miguel Ángel Díaz informó que la versión que había dado el Real Madrid antes del partido es que el mediapunta inglés tenía una sobrecarga en el sóleo que le impediría ser titular en Atenas e incluso quedaba como seria duda para disputar algún minuto. Según el periodista de la Cadena COPE, la prensa preguntó por las molestias de Bellingham al finalizar el duelo "y nos lo han vuelto a confirmar", informó, para incredulidad de Relaño: "Sinceramente,no me lo termino de creer".

"Había algo que ocultar ahí", mantiene un Relaño que cree que el Real Madrid, quizás, tiró de "mentira piadosa" para justificar su suplencia.

"Yo soy malpensado y he pensado que ahí hay gato encerrado y lo han tapado", finalizó.