La tortilla con estos atípicos alimentos con la que el chef Robin Food nos propone aprovechar las sobras

Cada uno de nosotros desperdiciamos al año una media de 31 kilos de comida, y en términos globales se habla de un total de 1300 millones de alimentos desperdiciados al año. Por eso, últimamente se habla mucho de la cocina de aprovechamiento para intentar concienciar a la gente y desperdiciar un menor número de comida.

Con esta ‘nueva’ cocina, son innumerables las recetas que nos dan a conocer, desde prestigiosos chefs a distintas personas, sorprendiendo en muchas ocasiones con las cosas que son capaces de cocinar aprovechando las sobras que tenemos en nuestra nevera.

Por eso, en‘Herrera en COPE’ queremos ofreceros las mejores alternativas para que aprovechéis esos alimentos, y quien mejor para hacerlo que el chef David de Jorge, más conocido como Robin Food.

El chef Robin Food













La compra en el supermercado, clave para no desperdiciar





Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora pensar en no desperdiciar comida es cuando vamos al supermercado a hacer la compra. Por eso, siempre nos recomiendan hacer una lista para evitar una compra excesiva.

Aunque, en este aspecto, Robin Hood confiesa que “soy muy excesivo en todo, aunque últimamente intento moderarme, sí que cuando voy solo a hacer la compra s eme ve el plumero y compro para todo el vecindario”. Admite, además que “cuando estoy en la carnicería o en la pescadería soy incapaz de elegir una sola cosa”.

No tanto congelar, sí más alimento cocinado en la nevera





Admite Jorge que “congelo poco, me gusta tener la nevera con alimento cocinado para darle un calentón en el microondas porque estoy poco en casa y me gusta tener comida cocinada para no engordar”.

No obstante, nos descarta la opción del congelador para “guardar excedente y cuando, por ejemplo, se aproxima la Navidad y queremos comprar alimentos a un precio asequible para preparadlos después”.

Eso sí, advierte Robin Hood que “el congelador tiene esa trampa de que lo llenas y a veces vaciarlo es complicado” y señala algunos de los inconvenientes de guardar la comida en este compartimento que debemos tener muy en cuenta “el congelador no es una máquina que detiene en el tiempo los alimentos, ya que se estropean y también cogen el olor a congelador que es ese olor tan característico de muchos alimentos juntos”. Y nos avisas especialmente de unos en concreto “los alimentos grasos se impregnan de un sabor típico del congelador”.

Avisa este chef que “si metes algo en el congelador que esté malo, no sale bueno. Hay que guardar productos en buen estado, bien hechos y bien resueltos”.

Y por último, y no menos importante, recuerda que “de vez en cuando hay que desconectar y limpiar el congelador, porque pásalo mismo que con el microondas, que la gente se cree que no hay que limpiarlos y cuando se pone a ello se sorprende de lo que ve”.

Tortilla y sobras, la mejor manera de aprovechar los alimentos de nuestra nevera





Hablando de esta cocina de aprovechamiento asegura Robin Hood que “soy mucho más de sobras en la nevera, me he criado en una casa en la que a las sobras le hemos dado mucho gusto”.

Y recuerda algunas de las recetas que hacía su madre para aprovechar esos alimentos. Por ejemplo “la tortilla con el clásico arroz blanco cocido en agua. Mi madre hacía el clásico sofrito de cebolla, añadía bonito desmigado y nos preparaba una tortilla de arroz”.

Otro de los platos que recuerda, también de tortilla, para aprovechar la salsa de tomate. “Con un poco de aceite en la sartén, 3-4 huevos batidos y al darle la vuelta a la tortilla echas en el fondo un hilo espeso de una buena salsa de tomate caliente y luego enrollas la tortilla sobre esa salsa”.

Se confiesa un ‘amante’ de la tortilla de patatas pero “de esa que haces por la mañana y te la comes a la noche”.