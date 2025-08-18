Una francesa conoce a su suegra española y no da crédito a lo que le dice en su casa a su hijo, entre lo mejor de la temporada

Como cada año, al final de la temporada queremos recuperar los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de estos meses. En esta ocasión hablamos sobre cómo llaman nuestros ' fósforos ', de forma cariñosa, a su marido o familiares cercanos.

Pilar narró la historia de su hijo. Su novia es francesa y, entre ellos, hablan inglés. Un día, fueron a su casa. La conocían por primera vez. De repente, ella dijo ' Miau '. Y, al momento, él respondió: 'Miau'. Pilar no lo entendía. Así que preguntó y la explicación fue que se llamaban cariñosamente 'Miau'. "Claro, y cada uno en su tono de voz. Me encantó. El ronroneo. Me gustó mucho, es bonito".

¿Y qué apodo le sorprendió a Pedro? Aseguró que estaba en una cena con amigos y, su mujer, le pidió que pidiera un refresco. De repente, le dijo 'puñadito de algodón', ve tú. "Te pega mucho ese apodo, me decía. Y el cachondeo duró casi un año con mis amigos".

Otro 'fósforo' llama a su mujer 'bicho'. De hecho, a ella le encanta. Y se lo dice delante de los amigos. El apodo viene porque, desde que eran novios, ella siempre le decía que era un desastre. Por eso, la calificó de bicho. Porque no paraba quieta.

"llamo a mi sobrino 'arañita', 'ratón' o 'mi alma'"

Manuel es invidente, llamó desde Murcia y tiene un sobrino muy especial. Dijo que es un hombre fenomenal y que tiene muchos gatos. Le llama 'arañita', 'ratón' y 'mi alma' con tono jovial.

Ángeles, a sus 20 y tantos años, veía una novela radiofónica que le encantaba. Los protagonistas tenían nombres particulares y, su marido, le empezó a llamar con el nombre de uno de ellos.

El apodo que usa Miguel Ángel, que llama desde Sevilla, es muy particular. "Mi mujer tiene un nombre muy extenso y para acortar, la llamo 'chica'. Y a mi hija la llamo buchito. A mi hermano, el mediano, lleva mucho con su mujer y tiene una forma muy peculiar de llamarla. La llama Piolina, cachete o bolli", relata en ' Herrera en COPE' .