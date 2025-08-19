Ramón Campayo, el hombre más inteligente de España, desvela el secreto para memorizar las cosas más rápido: "El secreto es..."

En España el coeficiente intelectual medio roza los 102 puntos. No vamos mal, estamos más o menos situados en el puesto 14 del ránking mundial. Si hablamos de capacidades normales nos referimos a personas que se sitúan entre los 90 puntos y los 109. Pero si hablamos de altas capacidades, según la Organización Mundial de la Salud, nos referimos a personas por encima de 130. Como si de un corredor se tratase, Ramón Campayo, que ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE', pulveriza esta marca.

Su coeficiente intelectual es a día de hoy, que sepamos al menos, el más alto de España: 194. Este número ha servido como ayuda indiscutible, que no innecesaria, para que Ramón Campayo memorice la Constitución Española en 8 minutos, aprenda alemán en poco más de una hora o sea capaz de memorizar diez palabras en una décima de segundo.

A partir de los seis años, cuando Ramón era niño nota que destaca y se ve mejor en algunas cosas que sus compañeros. "Veía que estaba más abstracto, parecía que no me enteraba, estaba en mi mundo. Casi ni era consciente de estar en la escuela", recuerda. El colegio en la época en la que Ramón fue estudiante no detectó nada. Sacaba malas notas en asignaturas que no le interesaban.

Con un psicólogo en Albacete hizo un test y alcanzó 155 puntos. "Hice el test en mucho menos tiempo del que te dejan. Luego en Estados Unidos a través de un programa hicieron otras mediciones y me detectaron ese 194. En Alemania tengo muchos estudios hechos sobre la velocidad del cerebro y la electricidad que se genera, tienen test que miden hasta 170 puntos", afirma sobre los diferentes test que ha hecho.

"El cociente intelectual es una de tantas capacidades. Mucha gente tiene capacidades ocultas pero porque no le ha dado la curiosidad de despertarlas. Para mi es más un número que otra cosa. Yo sé como soy y me siento. Realmente no va a cambiar nada", añade.

Campayo ha estudiado oposiciones a Guardia Civil, Policía Local o Bombero y se las preparó en una semana. "Entré en la Academia de la Guardia Civil de Baeza y Úbeda. Fui destinado a Barcelona y ahí mi madre consiguió temario para la Policía Local de Albacete, que también aprobé. Para la de Bomberos tuve muy poquito tiempo, fue una semana aproximadamente. Leo muy rápido y retengo todo lo que leo", comenta sobre las oposiciones a las que se ha presentado.

APRENDER ALEMÁN EN POCO MÁS DE UNA HORA

En 2003, Ramón se presentó a su primer Campeonato Mundial y da una charla en alemán sin tener idea de este idioma. "Cuando sabes como se memoriza el vocabulario y las frases que tienes que empezar a formar, todo el mundo descubre que se aprende un idioma mucho más rápido de lo que piensas. Aprendí el idioma en 1 h 40 min para defenderme, luego si tú quieres perfeccionarlo necesitas más tiempo. La motivación es enorme. Una persona normal en una semana estudiando una o dos horas diarias se puede defender en el idioma", continúa.

Dentro de la técnica de memorización que Ramón ha creado es importante ayudarse de imágenes. "El secreto para memorizar rápido es leer rápido. Para leer rápido tu mente tiene que procesar la información. Yo leo entre 40-70 palabras por segundo, tu mente tiene que ir a esa velocidad y procesar la información para retenerla. Relacionas las imágenes con un artículo de salida", considera acerca de como se memorizó la Constitución Española.

