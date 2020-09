La pregunta de Herrera a Quim Torra tras sus palabras sobre Lluís Companys

Carlos Herrera ha comenzado este viernes, semana en la que ha dado comienzo a su nueva temporada, a las palabras de Fernando Simón ayer sobre los nuevos casos de la covid-19 que afectan a España.El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado este jueves que España está en la estabilización de los datos, y que además nuestro país es de toda la Unión Europea, el que menos letalidad ofrece.

Una palabras que no han dejado de sorprender al comunicador: "Vaya. Ves las cifras en bruto y dices que no es así, pero como todo tiene matices, seguramente los matices de Simón las transforman en mucho más esperanzadoras. No voy a entrar en esa cuestión, la tendencia no es buena", ha dicho sorprendido. Aunque realmente, este jueves Fernando Simón no ha sido noticia precisamente por este motivo.

En plena rueda de prensa de este jueves, cuando se esperaba que el micrófono estaba apagado, dijo a alguien "voy a meterme el dedo en la nariz". A este respecto Herrera ha destacado que "Simón vuelve a ser noticia no por los datos que ofrece, sino por algunas cosas que dice y que solo entiende él. No se sabe a qué responde, alguna, incomodad, me lo paso todo por aquí..."

La histórica derrota de Sánchez

El periodista de COPE, además, ha querido comentar la derrota que sufrió ayer el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando intentó, vía decreto ley, intentar meter la mano en los superávit de los Ayuntamientos.

"Ayer asistimos a una derrota del Gobierno, es la quinta del Gobierno que no puede sacar un decreto ley en la historia democrática adelante. Sánchez se puede poner la medalla por la de ayer, el del robo a los Ayuntamientos, la del saqueo de los ayuntamiento. Ahora el Ejecutivo necesita liquidez, eso lo entendemos todos, pero lo que se le ocurrió al Gobierno es meterle la mano a los Ayuntamientos. Eso es una cacicada, y ayer se la tumbó el Congreso a Pedro Sánchez, que ya veremos cómo urdirá su venganza, pero que lo hará. Que no tengan ninguna duda los Ayuntamientos pero que lo experimentarán... porque lo hará. Sánchez ha perdido con esta cuestión un par de batallas. Una de imagen, porque han votado en contra con sus propios socios", ha dicho Sánchez a este respecto.

GRAF7100. MADRID, 26/02/2020.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izda), conversa con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada a la primera reunión de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña que reúne a delegaciones del Gobierno central y el catalán en el Palacio de la Moncloa. EFE/Chema Moya

Una derrota que ha tildado de histórica porque "es la quinta derrota de un decreto ley de un Gobierno. Es una no tan pequeña humillación, solo hacía ver la ca mandíbula apretada del banco azul. Es un aviso de lo difícil que va a ser aprobar los PGE". Está acostumbrado a que imponer, él dicta y tú tragas, ha explicado Herrera, pero "ahora que los nacionalistas e independentistas han puesto a Sánchez y al de moño rojo, saben que lo tienen a su merced para sacarle lo que quieran".

El show independentista

El periodista, asimismo, no ha pasado por alto que este viernes se celebra la Diada en plena pandemia por la covid-19:

"Hoy nos prepararemos para el enésimo show independentista, la Diada en Cataluña. Una comunidad en la que no se permiten reunirse a más de 10 personas, y en la que el irresponsable, el chalao que lo gobierna anima a la gente a manifestarse para sacar a más de casi 50.000 personas a manifestarse en determinadas esquinas de la ciudad. Veremos cómo se traduce. Él no va a ir, por cierto, ni su Gobierno tampoco, pero la irresponsabilidad que caracteriza a este chalo anima a la gente a que vaya", ha dicho.

Quique García / EFE

Quim Torra en las últimas horas ha salido públicamente pidiendo que el Rey y Sánchez salgan públicamente pidiendo perdón por el asesinato de Companys. Herrera ha tomado nota y ha recordado a Torra lo siguiente:

"Vas a pedir perdón tú por los miles que mató Companys, que mandó fusilar, vas a pedir perdón por todos aquellos a los que armó para que crearan la situación conocida en aquellos años robos en Barcelona... 8000 asesinados bajo su mandato. El mártir de la simbología catalana, el tipo que dio un golpe de Estado, creó tribunales populares, creó campañas de terror en Cataluña... De eso, ¿vas a pedir tu perdón de eso, Torra?

