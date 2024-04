Un dermatólogo da en el clavo para evitar picaduras de chinches: "Lo más importante..."

Vecinos de un edificio de A Coruña están desesperados. No saben cómo parar una plaga de chinches. El foco es un piso que está totalmente infestado por estos bichos, que se cuelan hacia otras viviendas.

La magnitud de la invasión dejó con la boca abierta a las empresas de fumigación que acudieron, que dijeron que nunca habían visto nada igual. En la comunidad, se dieron cuenta de la invasión después del aviso de un vecino, que llevaba un tiempo con ronchas y picaduras, hasta que vio la manta colgada de un vecino, en el patio de luces, completamente poblada por estos insectos, estos bichos.

Las chinches hacen la vida imposible a esta comunidad de A Coruña: "Se meten hasta en los enchufes" Un edificio de A Palloza sufre la invasión de estos pequeños insectos desde hace unos meses Noela BaoA Coruña 23 abr 2024 - 18:26

Audio Chinches en un edificio de A Palloza (A Coruña)





¿Qué son las chinches?

Las picaduras de chinches son, junto a las de pulgas, las más comunes en el servicio de Dermatología del Hospital de A Coruña (CHUAC). Las más habituales son las de la especie Cimex lectularius, ejemplares minúsculos que no llegan a 6 milímetros, de color parduzco y presentes, sobre todo, en la ropa de cama. El doctor Eduardo Fonseca, responsable del Servicio de Dermatología en el hospital de A Coruña, resalta que el de las chinches "es un problema universal, en Nueva York tienen un problemón en los hoteles, pero incluso en los hoteles de lujo".

Esta especie se ha adaptado muy bien al ser humano y "se conoce desde los tiempos de los romanos", cuenta. Se agarran a la piel humana e "inyectan la salida" para succionar la sangre y hacer un efecto de coagulación y son especialmente activas por la noche, cuando la persona está dormida. Por ello, "muchos no identifican cuál es el problema al principio, porque se acuestan y cuando están dormidos les pican y no se enteran de la picadura".

¿Es peligrosa una picadura de chinche?

La picadura no es peligrosa de por sí. No es un vector de enfermedades como otros insectos, pero en personas sensibles a la saliva del insecto puede generar muchas molestias. "Yo no he visto ningún caso nunca que genere un problema grave, es una cosa que a la gente le pone muy nerviosa pensar que tiene parásitos en casa, pero problema grave en nuestro medio no", subraya el profesional. Y es que "raramente dan reacciones tipo anafiláctico, como las picaduras de abeja o de avispa".

Los efectos difieren enormemente entre una persona y otra, y "hay personas que sufren las picaduras y no se enteran de nada, ni tienen ningún tipo de reacción y otros que hacen importantes reacciones, ampollas o lesiones papurosas" generadas, normalmente, al rascar la zona afectada "por el picor que les producen las picaduras". Recuerda que no se deben tocar las lesiones, aunque admite que cuando hay "un cuadro muy importante hay que poner un tratamiento para el picor".

Su tratamiento va desde una pomada, en los casos más leves, hasta corticoides si la zona se inflama mucho, pasando por antihistamínicos "de los que dan sueño" cuando hay reacciones alérgicas. Pero tratar las picaduras no servirá de nada si no se erradica el foco que las genera: "Lo más importante son las medidas de desinsectación, si no se eliminan los parásitos te van a seguir picando todas las noches", alerta el dermatólogo.