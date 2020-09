Carlos Herrera renueva por cinco años su compromiso con los oyentes de COPE

Carlos Herrera seguirá haciendo “algo más que un programa de radio” en COPE, al menos, hasta 2025. El comunicador más influyente de la radio en España ha firmado su renovación en COPE por cinco años más y seguirá despertando cada mañana a millones de personas a través de “Herrera en COPE”, de 6 a 13 horas de lunes a viernes. Cargado de “energía, motivación y el respaldo de la audiencia”, su continuidad por otras cinco temporadas más representa un serio y profundo compromiso con sus seguidores y con su “vocación de liderazgo, que es la que ha hecho ganarnos el favor del oyente”. Su renovación también es una buena noticia para la industria porque Carlos Herrera es “el mejor prescriptor radiofónico para los anunciantes y las marcas”.

Herrera ha confesado en varias ocasiones que “COPE es la emisora que me lo dio todo” y en ella se encuentra como en casa. Por eso, está convencido de que el próximo lustro será magnífico. Un tiempo para que su liderato en las ondas y en las redes “sea incontestable”, asegura el comunicador almeriense.

El conductor de “Herrera en COPE” ofrece cada mañana información clara, veraz y contrastada que se encarga de analizar y comentar un amplio y variado equipo de tertulianos. Además de contar la actualidad, Herrera sirve a la audiencia entretenimiento y diversión, para arrancar el día con una sonrisa en la cara. Lo confirman la legión de “Fósforos” que desde hace años disfruta con sus ocurrencias. Sus cerca de 2.443.000 oyentes respaldan el trabajo que realiza el periodista junto a un amplio plantel de colaboradores. Un esfuerzo que se ve recompensado por la audiencia, como lo avalan los datos de EGM de las pasadas temporadas.

Carlos Herrera es el único comunicador en la historia de la radio en España que consiguió atrapar a un millón de oyentes en tan solo tres meses. Un hito histórico que se produjo en el último trimestre de 2015 tras su vuelta a COPE y que nadie más ha logrado. Cinco años para echar la vista atrás y recordar que “hemos contado la pandemia del coronavirus, la victoria de Trump en Estados Unidos, la moción de censura que derribó el Gobierno de Mariano Rajoy, la llegada de los comunistas al poder o los atentados de Las Ramblas”.

Pero, además, en este tiempo “Herrera en COPE” ha avanzado primicias informativas, la audiencia ha disfrutado de entrevistas exclusivas y ha sido capaz de reunir a tres monstruos de la comunicación, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, para celebrar el “Día Mundial de la Radio” en 2017. Un encuentro que dos millones de personas pudieron seguir también por Facebook Live, porque la prioridad para Carlos Herrera es el oyente/usuario, a través de cualquier plataforma.

Precisamente, una de las señas de identidad de “Herrera en COPE” es su relación permanente, directa y estrecha con los oyentes y, en la era de lo digital, el comunicador invita a sus seguidores a que utilicen todos los canales para dar su opinión, criticar o participar y así, poder mejorar el producto. Herrera es líder en las ondas y también en las redes sociales de las que, además de protagonista, es un gran consumidor. Más de un millón de personas le siguen a través de Twitter, Facebook o Instagram. Y se cuentan también por millones los que disfrutan de su programa y sus contenidos a la carta en la web COPE.es.

Con fino humor, ingenio y frescura, el número uno de la comunicación en España declara que “solo sé hacer radio. Y sabiendo que estando en casa me iba a aburrir mucho, cómo me voy a perder lo que seguramente me espera”. Carlos Herrera, referencia del periodismo norteamericano y colaborador habitual en el podcast en español del Washington Post, está convencido de que nos aguardan cinco años de radio imaginativa, divertida, comprometida, sincera y valiente cada mañana de 6 a 13 horas en “Herrera en COPE”.

La brillante y polifacética trayectoria profesional de Herrera, está respaldada por los innumerables reconocimientos que ha recibido a lo largo de los más de 40 años de relación con los medios. Galardones muy prestigiosos como el Mariano de Cavia, Salvador de Madariaga, Víctor de la Serna, el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España o el otorgado por la Fundación Eisenhower, a lo que se suman varios Ondas y Antenas de Oro.

En España, Carlos Herrera figura en las listas de los personajes más influentes y la revista Forbes lo incluyó en su ranking anual de 2017 por su “llaneza y profesionalidad, que lo han convertido en la carismática figura radiofónica que es para la España que escucha COPE”.