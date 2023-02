"De las cosas más hermosas": Carlos Herrera se lamenta por la única tradición que no se puede permitir

¿Eres de los que no puede continuar el día sin dar una cabezadita después de comer o, por el contrario, perteneces al grupo de aquellos que no aguantan dormir un rato antes de comenzar la tarde? La siesta es una costumbre muy arraigada en España y, de manera habitual, constituye un tema de debate que divide a la sociedad entre los partidarios de dormirla y los que aseguran que les sienta peor.

En 'Herrera en COPE', Diego Martínez ha querido poner el foco en la importancia de la siesta y es que, según los expertos, la siesta en el trabajo mejora el rendimiento. Sin embargo, es una costumbre que no está bien vista durante la jornada laboral. "Salimos a tomar café, a tomar un bollo o una tostada y está bien visto, pero uno se echa una cabezada de un cuarto de hora y todos piensan, madre mía, qué perezoso", comentaba Martínez.

Hay quienes consideran que la siesta es de vagos, una mala fama que los expertos desmienten. Pero, ¿qué piensan los colaboradores de 'Herrera en COPE' de esta costumbre tan española? Mientras algunos aseguran que no aguantan "la siesta en la cama", otros afirman que "con tumbarse media hora en el sofá" es suficiente.

¿Duerme la siesta Carlos Herrera?

Carlos Herrera también ha querido mojarse en este debate y aunque segura que le gusta "mucho" la siesta, no puede echársela. "Me acuesto muy pronto y si me echo siesta no me duermo luego a las 19:30 o a las 20:00", afirma el comunicador. Sin embargo, Herrera ha definido la siesta como "una de las cosas más hermosas que puede hacer un ser humano después de comer".

Por su parte, su hijo, Alberto Herrera, ha compartido su experiencia, dejando patente que tiene pocos problemas de sueño. "El departamento este que se supone estanco de horas descansadas para mí no es estanco, es decir, si yo me duermo una siesta de 3 horas, que no lo hago nunca, pero si me la durmiera, me volvería a dormir a la hora a la que me suelo dormir y a hacerlo durante las mismas horas", aseguraba el presentador de 'Herrera en COPE'.

¿Cuánto debe durar la siesta?

Una de las grandes dudas que nos surgen a la hora de echarnos la siesta es cuánto debe durar para que el sueño realmente resulte reparador y no nos levantemos con una sensación peor que antes de acostarnos. Juan José Ortega, neurofisiólogo de la unidad del sueño del Hospital General de Castellón, explicaba en COPE que su recomendación es una siesta "breve" que puede ir desde los 10 hasta los 20 minutos, y en ningún caso "superior a los 30 minutos".

