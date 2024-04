Herrera: “Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue pero nosotros también"

Audio

Carlos Herrera analiza en su monólogo de este martes la comparecencia de Sánchez para comunicar su decisión de no dimitir.

"Qué bonita forma de acabar abril con el desvergonzado acto de ayer de Pedro Sánchez, un acto falsario de trilerismo político y una suerte de autogolpe bien fingido en una comparecencia teatralizada, victimista, manipuladora que desde luego pasará la historia de las infamias. La noticia es que Sánchez se queda, era noticia que algunos tenían claro desde el principio lanzando una amenaza general al periodismo y a la justicia independiente. No hay nada que sorprenda".

"El resumen de lo ocurrido ayer realmente acaba con eso, Sánchez generó una crisis que nadie le había exigido para conseguir la aclamación de su partido. Ha tenido la aclamación de su partido, ha cambiado el foco de las elecciones catalanas, que era lo que pretendía y hacer una extensión hasta las europeas y a otra cosa mariposa".

Pero Herrera advierte de "un elemento más". "A raíz de las informaciones periodísticas que afectan a su familia y las instrucciones judiciales derivadas de esas denuncias, el presidente anuncia una campaña para amedrentar a jueces, a periodistas, con ese vamos a hacer limpieza. Ha comenzado ya con Bieito Rubido en El Debate, con Javier Negre, al que le exige medio millón de euros por relacionar a sus diputados con el tito Berni".

"Sánchez solo ha conseguido movilizar a su partido"

"Quédense con una idea. Sánchez solo ha conseguido movilizar a su partido y a base de engaños, se ha choteado de sus periodistas de cámara, de sus socios políticos. Hoy sigue sin Presupuestos, sigue sin capacidad real para gobernar, puede parecer más fuerte pero no lo es, incluso entre su prensa más lanar, más borrega y entre sus propios compañeros de partido hoy se detecta una cierta frialdad porque a nadie le gusta que le tomen el pelo a la vista de todo el país".

"Sánchez una vez más le ha dado la razón a sus críticos. Hoy la prensa está llena de columnas de analistas humillados". "Sánchez sea choteado de ellos como de todos los españoles, pero además ayer organizó una serie de actos, de gestos para sugerir la dimisión, la visita al Rey, la reunión con el personal de Moncloa, el adelanto de la comunicación que estaba grabada para que no hubiera filtraciones, incluso los que eran más escépticos, habían acabado por creerse que la dimisión era segura, pero era el toque final de una gigantesca tomadura de pelo a la nación. Esa operación de engaño e intoxicación a periodistas y a través de ellos a la sociedad, es la mejor prueba del carácter tóxico de este tipo que nos ha caído en desgracia".

"No miente por necesidad, miente por placer"

"Sánchez no miente por necesidad, miente por placer. Ayer se regodeó en el engaño, ayer liquidó a los sanchólogos. Quienes nunca se creyeron una palabra de este show peronista al menos pueden presumir de que a ellos no les ha engañado".

"Vale poco la pena ponerse a analizar lo que dice un mentiroso. todo ha sido una burla gigantesca. La carta de la semana pasada era la epístola de Pedro a los panolis o a los gilipoyenses, era una mentira. Todas las intoxicaciones de estos días eran mentira, las quinielas sobre lo que iba a hacer, eran mentira, las explicaciones que ayer ofreció, son mentira".

Lo único cierto, añade el comunicador "son las amenazas". "Desconfíen ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y que va a hacer limpieza porque es el principio de una autarquía. Todo aquel que prometa limpiar la democracia y de los que dicen que van a defender la democracia, normalmente es la democracia la que tiene que defenderse ellos".

"Sánchez podría haber puesto a uno de sus 3.000 asesores a desmentir las informaciones sobre su mujer, no lo ha hecho. Podría haberse querellado su mujer si se ha sentido difamada, no lo he hecho. Podía haber solicitado una comparecencia en el Congreso para dar explicaciones, pero no lo ha hecho.... que es lo que hace un gobernante democrático. Sánchez ha buscado la legitimidad plebiscitaria y yo creo que tampoco la ha conseguido".

La consecuencias

"Ahora, todo esto tiene consecuencias. Primero, Sánchez evidentemente sale debilitado de esta astracanada, los negocios de su mujer siguen ahí sin tener explicación alguna. A partir de hoy cualquier rival político, sus socios se van a pitorrear de sus amenazas de dimisión y sus apoyos mediáticos se van a tentar la ropa".

"En Europa ha quedado retratado como un personaje infiable. Todo el mundo además se ha enterado de los líos de su señora. Y si en frío no permitieron cambiar a la mayoría del poder judicial, como se lo van a permitir ahora para tapar los problemas de su señora".

Elecciones catalanas, cómo influye

"La pregunta es cómo puede esto influir en las elecciones catalanas en las europeas del mes que viene y ya tendremos tiempo seguramente para analizarlo. Ayer para completar el trabajo, completó con dos de sus elementos habituales un trabajito de los sinvergüenzas del CIS y un masajito en televisión. Todo ello propio de un indecente que si la sociedad española no reacciona, como les decía González Ferrari oiga, adiós a la democracia como la conocemos".

"Hay que ser resistente, hay que resistir a Sánchez. Que si quiere hablar de regeneración democrática pues tiene varias alternativas, es decir la verdad, no engañar a la gente, respetar el funcionamiento normal de las instituciones, ser transparente, respetar la independencia judicial, no matar numeritos para presionar a los jueces. Que además hay cosas que no puede hacer de las que pretende, qué va a hacer con los medios, ¿una ley de medios de comunicación?¿va a cerrar esta tertulia?¿ va a prohibir que escriba Bieito Rubido?".

"Tiene que admitir las críticas de los medios de comunicación sin arremeter, respetar la oposición, dejar libertad a las empresas y tantas cosas cosas más. Intentará asaltar el Poder Judicial, intentará coaccionar yo no sé si reconstruir la censura previa, pero bueno, pero hay cosas que no puede hacer porque todavía hay sociedades que son libres y los ciudadanos de esas sociedades libres se consideran librespor más que uno tenga sueños autárquicos".

"Aquí estamos"

"Como siempre todo en él era mentira, pero si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue pero ojo, nosotros también y estamos aquí para lo que haga falta porque utilizando aquella frase famosa de aquí también salimos más fuertes", ha concluido el comunicador.

