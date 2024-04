Miriam González, mujer de Nick Clegg, sobre Begoña Gómez: "Tiene responsabilidad de evitar estas situaciones"

La pasada semana, un juzgado de Madrid abrió diligencias de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras recibir una denuncia de Manos Limpias.

En ella, expone que Begoña Gómez, "prevaliéndose" de su relación con el presidente del Gobierno, habría recomendado o avalado "por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas". Señala que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones de 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige Begoña Gómez. Y también menciona al presidente del Zamora CF y empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el denominado caso Koldo, a quien sitúa como el "contacto" de Gómez con la empresa Globalia, e indica que éste ganó 6,67 millones de euros.

Sin regulación sobre el papel de la mujer del presidente

Miriam González, fundadora de 'España Mejor' y mujer del exviceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, explica en TRECE cómo son los controles a los políticos que evitan situaciones de este tipo: “En el Reino Unido hay un sistema bastante fácil de poner en marcha. Si tú estás trabajando, como cónyuge de un ministro te llama la Administración y te dice que si tienes un riesgo de conflicto, tanto directo como indirecto, ponen en marcha un sistema por el cual das información sobre las empresas con las que tienes relación y ellos ya, automáticamente, retiran a mi marido de cualquier tipo de decisiones que tengan que ver con esas empresas”.





La abogada y experta en Derecho Comunitario explica cómo a ella le alertaron de una situación que, aunque no provocaba un conflicto, sí podría provocar una “apariencia de conflicto”, por lo que le recomendaron que lo abandonara: “Eso fue exactamente lo que hice y me pareció bien porque quien está cerca del poder público tiene una responsabilidad de evitar esas situaciones que provocan una falta de confianza en el sistema político”.

"Quien está cerca del poder público tiene una responsabilidad de evitar esas situaciones"

Sobre si ella podría haber desempeñado en Reino Unido las funciones de Begoña Gómez, Miriam asegura que sí, pero con un sistema preventivo “por el cual se hubieran asegurado de que mi marido no pudiese estar envuelto en una situación de conflicto real o apariencia de conflicto”. La mujer de Nick Clegg deja claro que estos trabajos se pueden desempañar perfectamente, pero “no sin tener esos sistemas preventivos, que es lo que ha creado la situación que tenemos ahora. En el fondo a los políticos no les gusta tener estos sistemas en España porque piensa que les controlan a ellos, pero en el fondo es un sistema de protección a ellos y sus familias”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pedro Sánchez no descarta que se abra un debate sobre poder regular cuál es la labor profesional de las parejas de quien esté al frente de la Moncloa. Miriam González deja claro que está a favor de que en España se implante el tipo de Código Ministerial que está en Reino Unido o la Comisión Europea. “El presidente del Gobierno intenta desviar la atención cuando dice que esto es la regulación de lo que hacen los cónyuges y no, esto es la regulación de lo que hacen los políticos. Él no tendría que estar involucrado en ninguna decisión que tenga que ver con empresas que tengan relación, tanto actual como potencial, con su mujer. Ninguno de los dos tenían que haber estado involucrados en una situación que da lugar a una apariencia de conflicto. Se trata de subir el listón de la ética que se les aplica a los políticos”.