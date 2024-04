Marc Vidal aclara quiénes forman la generación sandwich y por qué son los grandes "estafados"

¿Por qué llaman generación Sandwich a los nacidos en la década de los 80? A esta pregunta contesta Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia' de este martes, 30 de abril.

"Los nacidos entre 1980 y 1992 se han visto atrapados entre dos crisis. También se les llama la generación estafada porque se les prometió que, formándose más que ninguna otra generación anterior, accederían a un sistema laboral que les reportaría un futuro sólido", explica.

Y es que "el problema es que justo cuando entraban en el mercado de trabajo, explotaba la crisis de 2008 y el paro juvenil llegaba al 56,92% en 2013. Luego, la hipotética recuperación se tradujo en empleos donde estaba sobre cualificados. Y cuando, muchos de ellos, empezaron a ver la luz al final del túnel, llegó la crisis sanitaria".

El problema de la inflación

Más tarde, vino la inflación en la que aún seguimos: "Ayer se confirmó una nueva subida del IPC hasta el 3,3%. Y el problema es que hablamos de un grupo demográfico que ya debería estar aportando valor capital a la economía, pero que en un gran número disponen de salarios muy bajos que no les permiten ahorrar, y un coste de la vivida que no les permite invertir".

"Según la Encuesta Financiera de las Familias, analizada por el Banco de España, la capacidad de estos hogares jóvenes para acumular riqueza, ha sido muy inferior comparando con la de generaciones anteriores. En uno de los cuadros del informe se destaca algo que a mi me ha parecido sorprendente; resulta que cuando tenían 31 años, los nacidos entre 1974 y 1976, disponían de 106.000 euros de riqueza mediana descontando la inflación", añade el analista económico.

"Los nacidos entre 1980 y 1982, con la misma edad, sólo disponían de 75.000 euros. Pero lo alarmante es que los nacidos entre 1986 y 1988 a los 31 años, sólo dispusieron de una riqueza mediana de 2.400 euros. Si bien es cierto que su estadística mejora al cumplir los 34, los 37 y los 40, nunca ha sido por encima de las generaciones anteriores".

Salarios bajos, productividad y pérdida de poder adquisitivo

En este contexto, volvemos a un problema recurrente: salarios bajos, productividad y pérdida de poder adquisitivo. "Nuestro problema, ese que nadie atiende y que no me cansaré de repetir, es la sobre-cualificación laboral, la escasa productividad debido a un modelo productivo poco industrial que no puede generar mayores salarios y una inflación que supera con creces el aumento de ingresos".

"Por ejemplo, los ingresos anuales de los nacidos entre 1988 y 1994 han mejorado en un 11% en los últimos quince años. Sin embargo, los precios subieron un 30%, es decir, hablamos de una generación que ha perdido una quinta parte de poder adquisitivo. Lo que se traduce en incapacidad de ahorro, o de inversión en una Salida de Emergencia", concluye Vidal.