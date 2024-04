La Policía detiene a un hombre que ha acuchillado con una espada a varias personas en Londres

Un hombre de 36 años ha sido detenido este martes en relación con un ataque con una espada en el que varias personas han sido presuntamente acuchilladas en una estación de metro de la zona de Hainault, en el noreste de Londres, informó la Policía Metropolitana de la capital británica.





Según un comunicado, el suceso, que de acuerdo con los primeros indicios no es de naturaleza terrorista, se produjo poco después de las 07.00 hora local (06.00 GMT) cuando la policía recibió llamadas para advertir de que un coche se había estrellado contra una casa en el área de Thurlow Garden.

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.



We do not believe there is any ongoing threat to the wider community - this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32