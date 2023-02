Alberto Herrera desvela cómo es ir de compras con Carlos Herrera: "Deberíamos volver"

La pandemia ha cambiado ciertos hábitos de nuestra vida, como la manera de ir de compras. Antes de la llegada del covid-19 ya estaba en auge el comercio online, sin embargo, a raíz de pasar tanto tiempo confinados, se ha disparado el porcentaje de compras por internet, una tendencia que parece haber llegado para quedarse.

A día de hoy, se compra el doble online que antes de la pandemia, así lo revela un estudio que ha compartido Jon Uriarte en 'Herrera en COPE', y que ha servido de gancho para preguntar a los colaboradores si les gusta ir de compras en pareja. De manera general, la respuesta ha sido negativa. "Nunca" o "qué horror" han sido algunos de los comentarios más repetidos, en un tema que puede dar para anécdotas.

El que no se ha mojado sobre este tema ha sido Carlos Herrera, a quien Uriarte ha preguntado directamente. "Ahora te toca a ti, que no te has pronunciado", le decía directamente el colaborador, ante lo que el presentador y director se hacía la pregunta a sí mismo. Antes de que respondiera, era su hijo, Alberto Herrera, el que sorprendía compartiendo una anécdota de lo que ocurre cuando ambos van juntos de compras.

"Es muy gracioso ir a comprar con mi padre", comenzaba diciendo Alberto. Y es que, según cuenta, "no te deja probarte nada" porque asegura que "todo te queda bien". "Soy muy rápido comprando", añadía Carlos Herrera. En este punto, Alberto hacía una propuesta a su padre. "Nos hacía mucha gracia y deberíamos volver a hacerlo, comprarnos algún conjuntito exactamente igual", decía el presentador de 'Herrera en COPE'. Una idea que ha provocado gran emoción entre los colaboradores del programa. "Estáis tardando" o "yo quiero ir", han sido algunas de las respuestas de los presentes en el estudio.





La disciplina en casa de Carlos Herrera

No es la primera vez que el hijo del comunicador cuenta alguna anécdota familiar relacionada con su padre. Una de las últimas tuvo lugar hablando de disciplina, a raíz de un estudio que demuestra que castigar a los niños con "azotes o bofeteadas" es malo para el desarrollo de su educación.

Mientras la mayoría de colaboradores coincidían en haber recibido azotes o pellizcos tanto de sus padres como de sus profesores,Alberto Herrera aseguraba que él nunca ha recibido este "tipo de educación", puesto que en su casa usaban otros métodos que parecían resultad más efectivos.

"Nunca me han pegado en casa, ni un pequeño cachete", asegura Alberto Herrera, dejando claro que sus padres nunca han empleado esos métodos ni con él ni con su hermana. "Pero una mirada de esas asesinas de mi padre, duele más todavía que un cachete. Con eso me tenía firme como una vela", confiesa, señalando a la forma en la que Carlos Herrera le mantenía a raya.