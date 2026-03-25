Eduardo, profesor: "Había alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel mojado; para ellos era una broma, pero la situación se agravó y luego vinieron los insultos"

Más de la mitad de los profesores en España, concretamente un 56%, ha reconocido haber sufrido algún tipo de agresión o trato vejatorio durante su carrera. Este alarmante dato ha sido desvelado por el sindicato CSIF a través de una encuesta a más de 7.500 docentes, y analizado en 'Herrera en COPE' por Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato, quien ha calificado la cifra como una auténtica barbaridad.

Gutiérrez ha explicado a Sofía Buera que estos datos confirman la apreciación que ya tenían desde el sindicato en sus visitas a los centros. "Es una barbaridad que debe hacer tomar, pues, algún tipo de actuación por parte de las administraciones educativas", ha señalado. A esta situación se suma que el 98% de los profesores considera que los protocolos actuales son "inadecuados o inútiles", un hecho que, junto a la excesiva burocracia, dibuja un panorama desolador en la educación pública española.

El calvario de los docentes

El informe del CSIF refleja realidades como las de Eduardo y Victoria, dos profesores en baja de larga duración cuyos testimonios se escucharon en el programa hace unas semanas. Eduardo relató un acoso que comenzó con lo que parecía una "chiquillada", como alumnos tirando "bolitas de papel mojado" en su casa, pero que fue escalando.

"Para ellos era una broma, y yo no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error, porque las cosas fueron subiendo más a grado, luego ya fueron los insultos, lo peor, lo peor fueron las clases".

Europa Press Padres y familiares en las puertas de un instituto de Cádiz

Las formas de agresión son variadas. Según ha detallado Mario Gutiérrez, más allá de la desobediencia, los casos vejatorios incluyen insultos, "escupitajos", y "empujones y zarandeos". Este acoso también se extiende fuera del aula, con insultos en redes sociales o notas en el coche. Gutiérrez ha destacado el impacto psicológico en los docentes: "Cuando un profesor sufre esta situación, siente una vergüenza, una culpabilidad que está estudiada psiquiátricamente en otro tipo de violencias, es como que se siente culpable de ser agredido".

Protocolos ineficaces y falta de apoyo

Uno de los puntos más críticos que ha denunciado el presidente de Educación de CSIF es la ineficacia de los protocolos. Ha relatado situaciones en las que la solución de la administración es mover al docente agredido en lugar de al alumno acosador. "A veces el que tiene que trasladarse no es el agresor, sino el agredido, por motivo de la de no sé qué derecho a la educación que tiene el alumno", ha explicado. Esta desprotección se ve agravada por la lentitud de los procedimientos en casos graves, que requerirían una actuación inmediata.

Europa Press Imágenes de alumnos en un instituto de Sevilla

Esta conjunción de factores, calificada por Gutiérrez como un "caso cancerígeno dentro del sistema educativo", tiene consecuencias directas. Muchos docentes se ven forzados a pedir la baja, solicitar un traslado, optar por la jubilación anticipada o, en el peor de los casos, abandonar la profesión. A ello contribuye, en ocasiones, la actitud de algunos equipos directivos que, según el sindicato, "tratan de no desprestigiar al centro intentando ocultar esta realidad", lo que agrava la sensación de soledad y desamparo del profesorado.