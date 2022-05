El chef Daniel del Toro señala el error que cometes al tirar el líquido de las latas de conservas

El que fuera concursante de MasterChef, Daniel del Toro, le ha confesado a Carlos Herrera un truco fundamental para poner en práctica con las latas en conserva. En concreto, se trata de algo que se debe hacer con las latas de pescados en conserva, pero que puede aplicar a muchos otros alimentos. Daniel te da un truco sobre las conservas para que, sobre todo, no cometas errores imperdonables y que pueden arruinar tu experiencia comiendo estas deliciosas recetas.

El líquido de las latas de conserva no se tira

"Soy muy de latas", le ha confesado Carlos Herrera, quien le explicaba a Daniel del Toro como, precisamente, este fin de semana tiró de una de ellas para poder prepararse una sabrosa comida: "Ayer lo hice, una buena conserva te resuelve una comida rápida", ha destacado el presentador de 'Herrera en COPE'.





En ese momento Del Toro le ha querido explicar a Carlos Herrera el error que mucha gente comete con las latas a la hora de tirar el líquido y que sin duda hay que evitar a toda costa. "Lo primero que aconsejo es que no tiréis nunca el aceite de las latas, eso es lo primero", ha remarcado el chef en directo. Herrera, buen conocedor de muchos de los secretos de la cocina, ha reconocido que "tirarlo por el fregadero crea un problema... No es broma ninguna", ha añadido el comunicador de COPE.

En ese momento, Daniel del Toro ha detallado por qué no hay que tirar el líquido de las conservas y es que el secreto está en las oportunidades que pierdes al hacerlo: "Y luego que te sirve para muchas elaboraciones. Por ejemplo, tú coges una lata de mejillones. Le coges el escabeche, el aceite, se lo mezclas a una mayonesa, lo mezclas todo bien y eso para un pescadito al horno, a las brasas, ahora que hay mucha barbacoa, viene genial, Carlos", le ha explicado Del Toro incluyendo algunas ideas para poder aprovechar al máximo la comida que compramos en el supermercado.

"Es una buena idea"

El presentador de 'Herrera en COPE', sorprendido por la versatilidad de los aceites que vienen en las latas, ha destacado que le parece una "buena idea", a lo que Daniel del Toro ha añadido: "No solo eso, yo por ejemplo me encantan las sardinas picantonas y eso lo meto dentro de un taquito, dentro de una oblea de trigo o de maíz y queda genial, o una lata de calamares en su tinta, por ejemplo, te haces un arrolito y queda espectáculo", ha seguido enumerando distintas elaboraciones en las que se puede seguir aprovechando el líquido que viene en las distintas latas de conserva y con los que se puede realizar otras muchas recetas llenas de un sabor que conviene no desperdiciar.





"A mí esto de inventar me entusiasma", le ha confesado Carlos Herrera, atónito ante las posibilidades que ofrece una parte de las latas de conservas que muchas veces cometemos el error de desechar y no aprovechar para otras muchas y sabrosas recetas que pueden enriquecer nuestro día a día.

